Giovani e lavoro, si amplia l’offerta dei corsi di alta specializzazione tecnologica (Its)

Dal prossimo autunno si amplia l’offerta formativa degli Its, istituti tecnici superiori di alta specializzazione tecnologica nati per rispondere alla sempre maggiore richiesta di competenze tecnologiche e tecniche da parte delle imprese e del mercato del lavoro in generale . Da oltre dieci anni la Regione Toscana finanzia questi percorsi che rientrano tra le opportunità di Giovanisì per l’autonomia dei giovani e per il prossimo anno accademico il sostegno della Regione ammonterà a 5 milioni e 165 mila euro.

“In questi anni – ha dichiarato stamani il presidente della Regione durante la conferenza stampa sull’offerta Its 22/23 – la Toscana è stata un laboratorio avanzato per gli Its. Ma abbiamo lavorato negli ultimi tempi per sviluppare ulteriormente questa opportunità post diploma e adesso siamo pronti a compiere nuovi passi come richiede la riforma sugli Its approvata alcune settimane fa dal Parlamento”.

I settori di specializzazione

Sono trentuno i percorsi biennali, composti da lezioni teoriche, laboratori e da stage che comporranno l’offerta formativa 2022/2023, realizzati da nove fondazioni toscane. Si tratta della più consistente che la Toscana abbia mai proposto dall’istituzione dei percorsi Its nel 2008.

I settori in cui giovani potranno specializzarsi scegliendo i percorsi degli Its per la loro formazione post diploma, sono quelli dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, dell’agroalimentare, della meccanica ma anche della moda, del turismo e della comunicazione. Settori cardine anche per lo sviluppo del sistema toscana. “Vogliamo insistere su un legame sempre più forte tra formazione e sviluppo del nostro sistema produttivo regionale“, hanno affermato dall’assessorato all’Istruzione della Regione.

Its per conciliare domanda e offerta

Scegliere dopo il diploma uno dei tanti percorsi Its presenti in Toscana non significa precludersi la possibilità di iscriversi successivamente ad un corso universitario. È stato previsto infatti anche il riconoscimento dei crediti per un eventuale passaggio ai percorsi di laurea triennale.

Per chi invece volesse mettersi subito alla prova nel mondo del lavoro una volta terminate le superiori, gli Its sono un’ottima opportunità. Per questo Regione Toscana e ufficio scolastico regionale hanno deciso di potenziare l’orientamento e hanno predisposto un’apposita campagna di comunicazione ad hoc, perchè gli Its non sono percorsi di serie B. Lo dimostrano i numeri e le percentuali: circa l’80% degli studenti trova occupazione ad un anno dalla conclusione del biennio di studio, e nel 92% dei casi in un’area coerente con il proprio percorso accademico . Questo dopotutto lo scopo e l’obiettivo con cui gli Its sono nati: colmare il gap esistente tra domanda e offerta di lavoro, permettendo agli studenti e alle studentesse toscane di acquisire elevate competenze professionalizzanti allineate alle esigenze del mondo del lavoro .

Il tavolo di coordinamento

Ed è proprio alla luce degli ottimi risultati ottenuti e per spingere i giovani toscani a non interrompere anzitempo la propria formazione, è stato istituito un tavolo di confronto per il rafforzamento del sistema di Istruzione tecnica superiore della Toscana che vede la partecipazione oltre che della Regione, delle nove fondazioni Ist e dell’ufficio scolastico regionale. “Il tavolo – spiegano dall’assessorato all’Istruzione della Regione – intende supportare l’attività di programmazione regionale in material di istruzione tecnica superiore, verificare i risultati raggiunti e monitorare l’offerta formativa intercettando i fabbisogni del tessuto produttivo toscano”.

Le fondazioni Its della Toscana

Ecco le nove fondazioni che organizzano corsi Its:

Fondazione ITS Energia e Ambiente – Efficienza energetica

Fondazione ITS ISYL – Mobilità sostenibile

Fondazione ITS VITA – Nuove tecnologie della vita

Fondazione ITS EAT – Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema agro-alimentare

Fondazione ITS ATE – Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema casa

Fondazione ITS PRIME – Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema meccanica

Fondazione ITS MITA – Nuove tecnologie per il made in Italy – Sistema Moda

Fondazione ITS PRODIGI – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Fondazione ITS TAB – Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo