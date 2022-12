Per la prima volta Palazzo Vecchio sarà aperto il giorno di Natale

Babbo Natale si cala da Palazzo Vecchio - © https://www.facebook.com/darionardella

“Per la prima volta apriamo il museo di Palazzo Vecchio a Natale, in orario pomeridiano, dalle 14. E per la prima volta apriamo Palazzo Vecchio e Museo Novecento anche a Capodanno fin dalla mattina dalle 11 (negli anni passati il 1/o gennaio si apriva solo il pomeriggio)” ad annunciarlo il sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Ringraziamo i lavoratori di Palazzo Vecchio, di Mus.e e della Rear, che con senso di responsabilità consentono all’amministrazione di fare un bel regalo ai fiorentini e ai turisti in questo periodo di feste, dando un’opportunità in più per visitare questi splendidi musei – ha proseguito il primo cittadino -. Quanto alle legittime rivendicazioni di alcuni dipendenti della Rear, società che gestisce servizi in appalto a livello nazionale per diversi musei, ricordo che gli accordi sindacali non dipendono dall’amministrazione comunale, ma voglio rassicurarli che mi farò parte attiva con la loro azienda perché si tenga conto dell’importanza di offrire adeguati riconoscimenti a quei lavoratori che ogni giorno, anche durante le feste, contribuiscono con competenza e passione a far vivere le emozioni e la bellezza del nostro straordinario patrimonio culturale”.

Intanto domenica 18 dicembre per la gioia di grandi e piccini Babbo Natale e gli elfi si sono calati dalla Torre di Arnolfo, in Piazza della Signoria una domenica di festa per tutti per celebrare la meraviglia del Natale.

