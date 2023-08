Pallavolo, l’Europeo a Firenze il 26 agosto: la speranza di vedere le azzurre in campo

© Federazione Italiana Pallavolo

Gli Europei di pallavolo femminile sono per il momento in discesa per la nazionale azzurra, con tre vittorie di fila contro la Romania, Svizzera e Bulgaria tutte chiuse con 3 set a zero. Le ragazze allenate da Davide Mazzanti si sono spostate a Torino per altre due partite: il 22 agosto contro la Bosnia e il giorno dopo contro la Croazia. Dopo il Piemonte il campionato dal 26 agosto sarà giocato in Toscana, al PalaWanny di Firenze. Facendo i dovuti scongiuri, o semplicemnete attenendosi ai pronostici, se tutto va bene, la speranza è di vedere la nazionale italiana di nuovo qui, dopo gli allenamenti di inizio agosto.

Le giocatrici convocate

Ci saranno le palleggiatrici Francesca Bosio, Giulia Gennari e Alessia Orro, come opposto Paola Egonu e Sylvia Nwakalor, le centrali Anna Danesi, Federica Squarcini, Marina Lubian, per il ruolo di schiacciatrici: Loveth Omoruyi, Francesca Villani, Myriam Sylla (capitana della nazionale), Elena Pietrini, Caterina Bosetti e Alice Degradi e come libero Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale. C’è anche Ekaterina Antropova, che veste la maglia azzurra per la prima volta.

Gli Europei

Gli europei di volley femminile sono in calendario dal 15 agosto al 3 settembre. L’Italia è uno dei paesi ospitanti insieme al Belgio, Germania e Estonia. La nostra nazionale ha debuttato il 15 agosto all’Arena di Verona contro la Romania. Gli ottavi si terranno al Pala Wanny a Firenze il 26 e 27 agosto e poi ai quarti, sempre a Firenze, il 29 agosto. Le semifinali e la finale si terranno invece a Bruxelles.

I biglietti per le partite dell’Europeo di volley femminile che si terranno a Firenze il 26, 27 e 29 agosto sono disponibili su ticketone.