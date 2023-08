Pastry Bit Competition, un pasticciere toscano in finale

Luca Borgioli della pasticceria Gabardina

C’è anche la Toscana pronta a sfidarsi per le finali di Pastry Bit Competition. Luca Borgioli della Pasticceria Gabardina di Montemurlo partecipa al concorso nel settore della pasticceria artigianale organizzato da Molino Dallagiovanna insieme al Pizza Bit Competition.

L’appuntamento è per sabato 9 settembre nella sede dell’azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove, in occasione della Festa dei Granai, i nove finalisti del Pizza Bit Competition (la competizione per i giovani pizzaioli) e i nove finalisti del Pastry Bit Competition si sfideranno a colpi di pizze e panettoni d’autore per decretare i nuovi Ambassador dell’azienda molitoria leader in Italia per il comparto delle farine.

Il vincitore della finale di pasticceria si aggiudicherà il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo. Nella pasticceria, che è alla seconda fase della finale, l’ultima valutazione riguarderà la qualità del re dei lievitati, il Panettone.

A valutare i concorrenti delle due competizioni saranno giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti. Le due finali avranno come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi.

Luca Borgioli, innamorato dei lievitati

Luca Borgioli ha iniziato la sua esperienza lavorativa in Francia, tra la Bretagna e Parigi. E’ affascinato dal mondo dei lievitati. Nel 2015 ha aperto come responsabile una grande pasticceria a Signa. Nel 2018 fonda con altri soci il “Caffè delle Logge”, un locale storico in centro a Prato.

Nell’ottobre del 2020, con la FIPGC, diventa campione del mondo per il “Miglior panettone innovativo” con un panettone al cioccolato con all’interno un babà al cacao bagnato al rhum agricolo. Da aprile 2021 a poche settimane fa, ha sviluppato un’attività di consulenza in tutta Italia e di tecnico per un’azienda new entry sul mercato del bakery. Oggi Borgioli lavora presso la pasticceria Gabardina di Montemurlo.

Tra 5 anni sogna una sua pasticceria con un’ottica un po’ diversa dalla classica, quindi con un forte core business sulle vendite online, corredato da artigianalità e tecnologia. Alla domanda cosa significa per lui la pasticceria risponde: “Dire tutto è banale, ma è così. Ho investito soldi e tempo prezioso fin dai 19 anni per giungere dove sono adesso, perdendomi l’adolescenza per portare avanti un sogno, quello di non essere un pasticcere qualunque ma qualcuno da imitare“.