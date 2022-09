Il Panino regionale alla Finocchiona IGP

L’unione fa la forza e così Pecorino Toscano Dop e Finocchiona Igp hanno deciso di allearsi. I due prodotti tipici, simbolo stesso del Made in Tuscany, hanno avviato un calendario condiviso per i prossimi mesi per “farsi conoscere e apprezzare sempre di più” in Europa e in Italia. Il tour toccherà Torino e Roma, la Parigi e la Germania . Piazze di un certo appeal per i consorzi.

Tra gli obiettivi di Pecorino Toscano Dop e Finocchiona Igp, prima di tutto riuscire a sensibilizzare circa la qualità della certificazione e stimolare i consumatori a scoprire le Dop e Igp con varie e nuove proposte di consumo.

Il tour europeo dei due prodotti toscani

Le attività di promozione partiranno in Francia il 10 e 11 settembre a Parigi . Le degustazioni prenderanno il via presso Eataly Paris. Poi in Italia presso gli Eataly di Torino (1-2/10) e Roma (29-30/10) con banchi di presentazione e assaggio.

La promozione proseguirà in autunno presso l’evento “The Italian Show“. L’evento organizzato da Ilif (I Love Italian Food) sarà a Düsseldorf il 7 novembre, mentre il 21 novembre a Monaco di Baviera sono previsti due approfondimenti storici, tecnici e produttivi con degustazione finale. Incontri dedicati agli operatori del settore Ho.Re.Ca, giornalisti e food blogger.

Pecorino Toscano DOP, cresce la domanda in Italia e all’estero – © Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

Pecorino e Finocchiona, che coppia

Il pecorino toscano Dop è sempre più amato, come i dati del 2021 stanno a confermare. Negli ultimi grande attenzione è stata rivolta al mercato nord americano. Risultati che aprono a nuovi scenari, anche di collaborazione, soprattutto con altri Consorzi di tutela. “Una tale strategia – afferma il presidente del Consorzio Pecorino Toscano Dop, Carlo Santarelli – è una costante nella storia del Pecorino Toscano. Con il Consorzio della Finocchiona Igp risulta particolarmente facile, sia perché i due prodotti si sposano molto bene tra loro, sia perché abbiamo sintonia di vedute che prefigurano una collaborazione durevole“.

Finocchiona Igp

Il 2021 è stato un anno da incorniciare anche per la Finocchiona Igp. Da qui la scelta di puntare su alleanze “pesanti” per sfondare in altri mercati. “Con queste attività– commenta il presidente del Consorzio Finocchiona Igp Alessandro Iacomoni – siamo certi di poter dare un’ulteriore spinta alle nostre produzioni, non solo sul mercato nazionale ma anche nei principali mercati europei. Il 2021 ha rappresentato davvero la ripartenza per la Finocchiona Igp e grazie ad attività di questo genere ci auguriamo di bissare quanto di buono fatto lo scorso anno in termini di volumi produttivi“.