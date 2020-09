Picnic, croquet e il tè delle 5: a Villa Castelletti arriva il ‘British Day’

British Day

Essere una vera lady inglese che sorseggia il tè delle cinque con le sue amiche ammirando la campagna e magari indossando un originale cappellino. Tutto questo sarà possibile domenica 20 settembre nel ‘British Day’ di Villa Castelletti.

Oltre al tradizionale tè inglese ci sarà il “Ploughman’s lunch” (il tipico pranzo del contadino), dimostrazioni del gioco del croquet e un taxi d’epoca. Ma anche letture delle opere di poeti romantici come Samuel Coleridge o John Keats. Sarà una autentica “British Experience” un’intera giornata a tema inglese, a partire dalle 11,30, che suona come un omaggio al Regno Unito anche in un momento delicato come la Brexit, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid.

Sul fronte gastronomico gli ospiti potranno assaggiare un aperitivo a base del tradizionale Pimm’s con dry snacks (5 euro), concedersi un picnic con pietanze caratteristiche del pranzo dei contadini inglesi – dal pork pie allo Stilton fino alla Coleslaw salad – accompagnate dal sidro (25 euro) o partecipare al rito del tè delle cinque del pomeriggio (5 euro) ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie. Sul versante dello sport il parco della Villa ospiterà una serie di dimostrazioni dell’antico gioco del croquet. Gli amanti delle auto d’epoca potranno inoltre ammirare un autentico taxi vintage all’ingresso della Villa. Gli appassionati di animali, invece, le pecore che animano il tipico paesaggio countryside inglese.

Nel corso della giornata sono previste letture all’aperto delle opere più importanti dei poeti romantici inglesi – William Wordsworth, Samuel Coleridge, John Keats, ecc… – mentre la giornata si concluderà con il concorso per il cappello da signora più originale.

Villa Castelletti è legata in modo particolare all’Inghilterra. Nell’Ottocento infatti la villa alla periferia di Signa è stata abitata dalla nobildonna Lady Robinia Wilson, moglie del politico Leopoldo Cattani Cavalcanti, che commissionò la creazione del parco e dei giardini che ancora oggi impreziosiscono la struttura. Ed è proprio alla luce di questo retaggio culturale che per una giornata intera la quattrocentesca Villa Castelletti vivrà le atmosfere della campagna inglese.