Pitti Bimbo: 230 brand, libri per bambini e appuntamenti fuori fiera

Pitti Bimbo

Firenze si trasformerà in una città a misura di bambino, con una serie di laboratori, incontri ed eventi speciali, per Pitti Bimbo, il salone della moda junior che torna dal 18 al 20 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze per la sua 96esima edizione, a cui parteciperanno 230 brand (il 70% esteri).

Laboratori e tour per “La città dei bambini gentili”

Grazie all’evento “La città dei bambini gentili”, novità assoluta di questa edizione, per la prima volta Pitti Bimbo esce dalla Fortezza e coinvolge la città con un programma di iniziative che si snoda tra luoghi istituzionali come Palazzo Vecchio e storici come Palazzo Medici Riccardi, l’Istituto degli Innocenti, Palazzo Strozzi, oltre a librerie, negozi, e scuole.

Ecco allora il laboratorio sulla moda per bambini dai 6 ai 12 anni al Polimoda, a Palazzo Medici Riccardi un laboratorio di danza (4-6 anni) e al Mercato centrale una lezione di cucina

(6-12 anni). Poi un tour di Palazzo Vecchio o al Museo degli Innocenti. In Fortezza invece c’è un tema-guida, come per il salone della moda uomo: con un allestimento dinamico, pop e street insieme, e un video firmato dal regista Leonardo Corallini.

I brand e le novità in Fortezza

In fiera tornano il brand Monnalisa, con una sfilata dentro la Fortezza, e Nanan, che lancia la linea di mobili (la prima cameretta laccata nera), mentre Dolce & Gabbana interpreterà il tema-guida con una speciale creatività. Al salone arriva anche Rossignol, dal 1907 iconico brand dello sci, con una linea da montagna in versione mini. Debutta anche Nenalife Kid Care, firmato da Francesca Rocco che propone una linea per la cura della pelle delicata dei più piccoli.

E nel mondo dei piccoli sembra in aumento anche l’interesse per i libri: ci sarà la sezione LupoGuido dedicata ai libri per bambini e come inserirli nei concept store. Todo Modo Dilà invece è la libreria fiorentina dedicata ai libri illustrati, alla letteratura per l’infanzia e per ragazzi che nei tre giorni di Pitti Bimbo si trasferisce momentaneamente in Fortezza con una selezione di racconti fantastici, sulla moda e non, creando delle isole della memoria.

Diversi poi gli eventi: in Fortezza da Bikkembergs ci sarà una sessione di pittura creativa, mentre da Nanan saranno presenti Isabella Ferrari, Veronica Bocelli con la figlia Virginia. Il 19 gennaio, sempre da Nanan, ci sarà Vanessa Villa, campionessa e maestra di karate, fondatrice del metodo FightGently, che farà una meditazione sulla gentilezza.

Moda junior in calo del 3,8% nel 2022

La moda bimbo ha accusato il contraccolpo della pandemia. Secondo stime preliminari effettuate dal Centro Studi di Confindustria Moda, dopo un 2020 profondamente segnato dall’emergenza sanitaria, il 2021 aveva evidenziato un recupero a doppia cifra (+15,5%) ma poi nel 2022 il fatturato junior è tornato a frenare. Secondo i dati diffusi alla vigilia di Pitti Bimbo, il fatturato dovrebbe portarsi sui 2,9 miliardi di euro, con un calo del -3,8%.

L’anno è stato caratterizzato da un calo non trascurabile delle esportazioni (-8,8%), pari a 1.190 milioni di euro. Un dato su tutti: secondo quanto rilevato da Istat, con riferimento ai primi 9 mesi 2022, l’export di moda bebè, che nel 2021 aveva registrato una crescita del +23,1%, ha accusato una perdita del -8,8%, portandosi a 121,9 milioni di euro. Contrariamente, con riferimento all’import, si prevede una variazione positiva per il 2022 nella misura del +20%, per un valore complessivo di quasi 2,4 miliardi. I consumi nazionali archivieranno il 2022 in territorio positivo (+4%).