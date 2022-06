Pitti Uomo, ora la moda incontra l’alta cucina

iginio massari - © @IginioMassari

La moda incontra il mondo dell’enogastronomia in un evento speciale in programma durante Pitti Uomo 102 (14-17 giugno 2022). Quattro celebri chef si esprimeranno utilizzando prodotti enogastronomici locali e di filiera corta in un percorso di degustazioni allestito nell’altana di Palazzo Strozzi, il 15 giugno.

Si tratta di Iginio Massari, Riccardo Monco dell’Enoteca Pinchiorri, Filippo Saporito del ristorante La Leggenda dei Frati e Marco Stabile del ristorante Ora d’Aria .

‘Perdersi in quattro itinerari di gusto‘ il titolo dell’evento, organizzato da Centro di Firenze per la moda italiana assieme a Camera di commercio Firenze, che proseguirà in un gioco di orientamento allestito per le vie del centro storico della città. Prendendo spunto da un’idea della famiglia Medici alcune vie del centro saranno allestite come un giardino all’italiana, con un arredo verde dallo stile tardo rinascimentale tra via Tornabuoni e piazza Strozzi .

“Lo speciale arredamento verde tra via Tornabuoni e piazza Strozzi è un segno di benvenuto alla comunità internazionale di Pitti Uomo – spiega Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la moda italiana – che vogliamo dare assieme alla città riprendendo una delle mode in voga in epoca rinascimentale, quando l’intrattenimento consisteva nel perdersi in labirinti di verde per poi ritrovarsi in momenti di convivialità“.