Politica agricola comune, alla Toscana 749 milioni per lo sviluppo rurale

Agricoltura biologica in Toscana - © DenisNata

Al via la nuova Politica agricola Comune che fino al 2027 sarà attuata in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e in tutte le Regioni italiane.

Per la Toscana le risorse previste nello Sviluppo rurale per le annualità 2023-2027 ammontano a poco meno di 749 milioni di euro. Nel complesso all’Italia sono state attribuiti quasi 27 miliardi di euro cui si aggiungono circa 9 milioni di cofinanziamento nazionale e regionale per gli interventi di sviluppo rurale.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha convocato nei giorni scorsi il primo comitato regionale di monitoraggio della Programmazione Feasr 2023-2027 che avrà il compito di affiancare il Comitato di monitoraggio nazionale per la giusta attuazione del Piano Strategico della Pac.

“Nel periodo di programmazione che si sta per concludere – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – la Regione Toscana ha puntato molto sul sostegno alla sostenibilità ambientale, agli investimenti per il miglioramento della competitività delle imprese e molta attenzione è stata data anche all’innovazione e alla formazione. La nuova PAC mira a rafforzare ulteriormente il contributo dell’agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE, pertanto anche l’impostazione del nuovo Complemento di programmazione regionale (CSR), tiene conto di queste priorità, in linea con quanto già fatto nella programmazione in chiusura. Saremo anche più attenti ai risultati: la legislazione sulla PAC stabilisce infatti un insieme comune di indicatori nell’ambito di un nuovo quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, il monitoraggio e la valutazione”.

La politica agricola europea prevede il raggiungimento di 9 obiettivi specifici e uno trasversale: