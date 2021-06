Premio Fiesole ai Maestri del Cinema a Mario Martone

Marianna FontanaRevolution - © Foto Ufficio stampa Premio Fiesole

Si rinnova l’appuntamento con lo storico premio cinematografico

Dopo un anno di stop, a causa della pandemia, il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema torna in scena al Teatro Romano dell’antica città alle porte di Firenze, in presenza, nel rispetto di tutte le norme anti-contagio, ancora necessarie. La cerimonia di premiazione dell’ambito riconoscimento, promosso dal Comune di Fiesole, Sindacato nazionale critici cinematografici italiani e Fondazione Sistema Toscana, si terrà il 4 luglio. Ad essere premiato quest’anno sarà il regista italiano Mario Martone.



Il vincitore del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2021 è Mario Martone

Autore colto e ispirato spesso dai temi dedicati all’identità nazionale, Mario Martone, classe 1959, ha iniziato dal teatro, per poi approdare al cinema, ma dedicando sempre uno sguardo particolare alla sua iniziale passione: il suo ultimo film (2019) Il sindaco del rione Sanità è ispirato ad un’opera teatrale del grande Edoardo De Filippo, così come il suo film del 2020, Qui rido io, è dedicato alla famiglia Scarpetta – De Filippo. Grande anche l’ispirazione di Martone alle opere letterarie, come nel caso de L’amore molesto (dal libro di Elena Ferrante), Noi credevamo (da un romanzo di Anna Banti), Il giovane favoloso, che va ad indagare sulla complicata e sofferta vita di Giacomo Leopardi, e nel quale le poesie da lui composte ne punteggiano la sceneggiatura. Altra importante fonte, per la creatività martoniana, è la Storia: quella umana e artistica dell’autore dell’Infinito; quella di una comunità di intelletuali e artisti nordeuropei, che nei primi anni del ‘900 trovarono nell’isola partenopea di Capri un luogo ideale per vivere e creare, a contatto con se stessi e con una natura selvaggia, in Capri-Revolution. Il paesaggio urbano, naturale, antropico della sua Napoli e della Campania è un altro dei leit motiv più praticati dall’autore, un punto di riferimento imprescindibile del suo immaginario e dei suoi personaggi: da quelli di strada, del rione Sanità, agli intellettuali, come il matematico napoletano Renato Caccioppoli, fino ai grandi nomi del Risorgimento, protagonisti di Noi Credevamo.

La cerimonia di consegna del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2021

La serata di consegna del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema si terrà domenica 4 luglio, dalle 20.45, quando si terrà l’incontro con Mario Martone e la presentazione del volume monografico dedicato al suo cinema, a cura di Roberto Donati, con i contributi del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici italiani (Edizioni ETS, Pisa). Alle 22.30, al Teatro Romano di Fiesole (via Portigiani 3, ingresso gratuito con prenotazione su www.estatefiesolana.it, dal 10 giugno), si terrà la cerimonia di premiazione, alla presenza dell’attrice Marianna Fontana, la protagonista di Capri-Revolution, ed Eduardo Scarpetta, che fa parte del cast del film Qui rido io, dedicato all’avo omonimo, capostipite della celebre dinastia di attori Scarpetta-De Filippo. La serata proseguirà con la proiezione del film L’amore molesto, del 1995, presentato in concorso al 48º Festival di Cannes. (In caso di maltempo la serata si terrà al cinema La Compagnia di Firenze). Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema prevederà poi una programmazione di film all’interno dell’arena cinematografica Apriti Cinema, nel piazzale degli Uffizi – in programma Morte di un matematico napoletano, (01/07), Teatro di guerra (07/08) e L’odore del sangue (15/07) – e ad agosto al Teatro Romano di Fiesole, per Stensen d’Estate – Capri-Revolution (09/08) e Il giovane favoloso (21/08).