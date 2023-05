Premio Galileo 2000 a Giuseppe Tornatore, Ornella Vanoni e Jeff Koons

La presentazione del premio Galileo 2000

Philippe Donnet, Gianna Fratta, Jeff Koons, Francesco Montorsi, Giuseppe Tornatore, Ornella Vanoni e Lorenzo Viotti: sono queste le sette personalità che riceveranno il Premio Galileo 2000, la cui 19esima edizione, la prima sotto la presidenza di Antonio De Virgiliis, è stata presentata oggi al Teatro della Pergola di Firenze.

I sette premiati di questa edizione

Il premio, realizzato dalla Fondazione Premio Galileo 2000 con la collaborazione del Comune di Firenze e della Fondazione Teatro della Toscana, lega musica, arte, scienza ed impresa come manifestazioni del genio umano e dell’impegno per lo sviluppo culturale, economico, per la sostenibilità, la ricerca scientifica ed artistica. La cerimonia di premiazione si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il 19 maggio.

Philippe Donnet, ceo del gruppo Generali riceverà il Premio Galileo 2000 per l’impresa. La direttrice d’orchestra internazionale Gianna Fratta avrà il Galileo 2000-Una vita per la musica. Riconoscimenti per l’artista Jeff Koons (per l’arte), per il direttore dell’Unità operativa di urologia dell’ospedale San Raffaele di Milano Francesco Montorsi (per la scienza medica), per il regista Giuseppe Tornatore (per il cinema).

Premio speciale alla carriera per Ornella Vanoni, il Galileo2000-Una vita per la musica-Giglio d’oro andrà a Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra.

“Il Premio Galileo 2000 nasce da un’idea di mio padre, Alfonso De Virgiliis – spiega Antonio De Virgiliis, presidente della Fondazione Premio Galileo 2000 – e dal suo amore per ogni forma di espressione artistica e culturale, per temi universali come la pace, il dialogo tra popoli e religioni, l’economia sostenibile, l’Europa, che lo ha spinto ad allargare, edizione dopo edizione, i confini del Premio, arricchendolo di sezioni volte a riconoscere personalità la cui azione, seppur in campi diversi, è stata comunque sempre diretta in favore dell’uomo e dei suoi valori più alti”.

Al Premio Galileo 2000 la Medaglia del Presidente della Repubblica

Già nel 2006 il Premio Galileo 2000, ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. A questa edizione, è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Medaglia sarà esposta nel Salone dei Cinquecento in occasione della cerimonia del Premio Galileo 2000.

Nel corso del tempo, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato ad attori, personalità istituzionali della cultura, della musica e dell’economia di rilevanza internazionale e ha visto tra i premiati Zubin Mehta, Andrea Bocelli, Riccardo Muti, Carlos Fuentes, Roberto Bolle, Claudia Cardinale e molti altri.

“Cultura, musica, cinema, scienza al centro, ancora una volta, grazie al premio Galileo 2000, un riconoscimento prestigioso giunto alla sua 19esima edizione che negli anni ha visto alternarsi nomi di spicco nelle più svariate discipline e in diversi settori – sottolinea la vicesindaca e assessora alla cultura di Firenze Alessia Bettini – anche per questo 2023 il livello dei premiati è altissimo e siamo fieri di ospitare questa iniziativa nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Quella del premio Galileo è una storia lunga e affascinante, un percorso che ogni anno si arricchisce di nuovi momenti e occasioni di crescita ed arricchimento”.