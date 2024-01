Presentato il 1° rapporto sull’infanzia e l’adolescenza del Comune di Prato: un bambino su tre è straniero

Bambini - © Monkey Business Image /Shutterstock

È stato presentato il 1° rapporto sull’infanzia e l’adolescenza del Comune di Prato, elaborato all’ interno del percorso Unicef Prato “Città Amica dei bambini e degli adolescenti”.

Il programma ha l’obiettivo di migliorare la vita dei minorenni sulla base dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il Comune di Prato ha scelto di mettere i più piccoli al centro dell’agenda urbana, attraverso quelli che sono stati definiti i Nove passi del processo di costruzione di una Città amica dei bambini e degli adolescenti, necessari ed indispensabili per costruire una città impegnata ad attuare i loro diritti.

“Con questa pubblicazione vogliamo raccontare quello che l’Amministrazione sta facendo per costruire una città a misura di bambini, bambine e adolescenti. Una città in cui le opinioni, i bisogni e le priorità di tutti i bambini e adolescenti, sono parte integrante delle politiche e dei programmi pubblici. Vogliamo coinvolgere i bambini e i ragazzi nelle scelte e nei progetti che li riguardano, lavorare giorno dopo giorno con i soggetti istituzionali e civili che operano con loro e che ne conoscono le necessità” queste le parole dell’assessora Benedetta Squittieri e del presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti che sono intervenuti.

I numeri

I cittadini che abitano nel comune di Prato sono 195.331, di questi il 15,99% ha meno di 18 anni. I maschi sono 16.294 e le femmine 14.945.

Il gruppo più numeroso è quello dai 6 ai 10 anni (frequentanti la scuola primaria) con una percentuale pari a 28%, seguono gli adolescenti della fascia 14-17 (scuole superiori) con il 26,88%. Nel 2022 sono nati 1.033 bambini.

Nel comune di Prato un bambino su tre è straniero, questi bambini provengono prevalentemente dalla Cina (68%), Albania 9%, Romania 6%, Pakistan 4%, Marocco e Nigeria 3%, altre cittadinanze 7% Nigeria 3% Marocco 3%.

La scuola Primaria è frequentata dal 33%, la Secondaria I grado dal 23% e la Secondaria II grado dal 44%. Il 44% dei bambini in età compresa fra i 3 mesi e 36 mesi frequentano i servizi educativi all’infanzia (asili nido, centri gioco ecc..). Oltre il 95% dei bambini in età compresa fra i 3 e 6 anni frequentano la scuola dell’infanzia.

Le attività messe in atto dal Comune per i bambini e le bambine

L’amministrazione comunale ha istituito il consiglio comunale dei ragazzi e coinvolge i bambini e ragazzi in alcuni processi partecipativi e ha modificato lo statuto comunale inserendo forme di partecipazione dei bambini e ragazzi e ha portato avanti iniziative nelle scuole e attività ludico formative per rendere i bambini e ragazzi consapevoli dei loro diritti.

È stata creata la pagina web “Prato città amica dei bambini e degli adolescenti”.

Inoltre ha siglato il protocollo con le scuole per individuare i bambini in situazione di disagio familiare e sta portando avanti il progetto P.i.p.p.i. rivolto ai bambini in situazione di disagio per favorire la permanenza in famiglia attraverso il sostegno alla genitorialità. Per i bambini che vengono allontanati dalle famiglie, privilegia il collocamento in famiglia tramite l’affido.

Sono stati realizzati i poli 0-6 dove ogni bambino partecipa ad un percorso unitario e coerente di crescita dall’asilo nido ai sei anni e vengono offerti, ai bambini che non frequentano l’asilo nido, servizi integrativi all’infanzia (spazi gioco bambini e bambini-genitori). E’ stato organizzato il servizio di pre-post scuola per soddisfare al meglio le esigenze delle famiglie.

L’amministrazione comunale prosegue inoltre con i progetti di accoglienza dei Titolari di Protezione Internazionale, che consente di ospitare persone rifugiate, che per motivi di razza, religiosi, politici o di nazionalità, hanno dovuto lasciare i loro paesi di origine. In alcuni casi si tratta di nuclei familiari con bambini che necessitano di una particolare attenzione

Inoltre è impegnata nell’erogazione del servizio di trasporto scolastico, nell’aumentare la presenza di educatori specializzati nel sostegno agli alunni disabili nelle scuole statali, e negli asili nido e nelle scuole d’infanzia comunali (in questi ultimi non solo per gli alunni disabili, ma anche per quelli con BES). Vengono anche erogati contributi alle famiglie per la partecipazione ai centri estivi, e realizzati interventi di accessibilità presso i musei cittadini.

L’amministrazione comunale fornisce il servizio di refezione scolastica a tutti gli studenti che lo richiedono, tenendo conto delle esigenze di salute, religiose, etiche, etc. e i libri scolastici gratuiti a tutti gli studenti della scuola primaria erogando il pacchetto scuola per gli studenti delle scuole secondarie.

Sono state realizzate piste ciclabili di collegamento con i plessi scolastici, parcheggi biciclette nei plessi di scuola secondaria e organizzati i percorsi pedibus per raggiungere le scuole primarie.

L’amministrazione comunale ha realizzato un sistema integrato museale, denominato Prato musei, che organizza laboratori per bambini e famiglie. Nelle biblioteche comunali ha creato appositi spazi dedicati a bambini e ragazzi con laboratori e incontri a tema.

Nella città di Prato è presente la Scuola di Musica comunale G.Verdi, che offre, a bambini e ragazzi, corsi individuali e collettivi, nonché una programmazione concertistica ampia e variegata.

Da molti anni è attivo il Protocollo Trofeo città di Prato che vuole rafforzare e diffondere la cultura e la pratica motoria nelle scuole.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.comune.prato.it/it/prato-citta-amica-bambini/pagina3693.html