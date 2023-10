Protezione Civile: in Garfagnana la prima esercitazione per salvare i fragili nelle emergenze

L’esercitazione della Protezione Civile in Garfagnana - © Protezione Civile Castelnuovo Garfagnana

Si è tenuta a Castelnuovo Garfagnana la prima esercitazione nazionale della Protezione Civile per la gestione dei soggetti fragili nelle situazioni di emergenza. Ieri in tre grandi aeree del comune, si sono radunate donne incinte, mamme che allattavano i loro piccoli, anziani, disabili, per un’esercitazione lunga e dettagliata che è iniziata alle 10.30 e si è conclusa alle 16 su cosa fare durante un terremoto o un’emergenza, come raccogliersi in gruppi, come proteggersi e aiutarsi l’un l’altro.

Il modello Toscana per le emergenze

È il “modello Toscana” per la gestione dei fragili durante le emergenze, che ha come obiettivo definire nuove procedure che possano fare scuola in Toscana e nel resto del Paese.