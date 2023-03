Ryanair festeggia 25 anni di attività su Pisa con 5 nuove rotte per l’estate 2023

pisa_ryanair - © Eddy Galeotti

Saranno 54 le rotte che Ryanair opererà quest’estate dall’aeroporto Galilei di Pisa e, ben 5 di queste saranno nuove e pensate dalla compagnia aerea per soggiorni brevi nei fine settimana come Birmingham, Copenaghen, Glasgow e Stoccolma, e la meravigliosa isola della Grecia: Kos.

“Siamo davvero orgogliosi – ha commentato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti – del rapporto costruito con Ryanair in questi 25 anni. Una collaborazione fondata sulla fiducia che oggi ci permette di contare 8 velivoli basati all’aeroporto di Pisa e un totale di 54 destinazioni che collegano la Toscana con le principali mete leisure e turistiche europee. L’annuncio di queste ultime 5 rotte per la stagione estiva 2023 confermano, da una parte, il crescente interesse della compagnia irlandese e, dall’altra, l’impegno di Toscana Aeroporti a offrire il miglior servizio assicurando la maggior competitività”.

Questi non sono gli unici punti di forza dell’operativo di Ryanair per l’estate che prevede: 8 aeromobili basati al Galilei (inclusi 3 “Gamechanger”), un investimento da 800 milioni di dollari, le 54 rotte che consolidano l’offerta, un aumento delle frequenze su oltre 20 rotte, tra cui Barcellona, Berlino, Cagliari, Chania, Malta, Marrakech, Valencia e Zara, +14% crescita rispetto al pre-Covid e oltre 2.800 posti di lavoro locali, tra cui 240 per piloti, personale di cabina e ingegneri.

Un’offerta con cui la compagnia aerea irlandese festeggia i primi 25 anni di attività da e per Pisa trasportando oltre 47 milioni di passeggeri. Per questa estate, Ryanair opererà oltre 500 voli settimanali da e per la città della torre pendente incrementando ulteriormente il turismo in entrata e l’occupazione e offrendo ai toscani la più ampia scelta per le vacanze estive. Questa crescita è stata possibile anche grazie all’investimento di 800 milioni di dollari di Ryanair proprio per l’aeroporto di Pisa, con 8 aeromobili basati e oltre 240 posti di lavoro nel settore dell’aviazione per piloti, personale di cabina e ingegneri.

“In occasione del 25° anniversario dall’inizio delle operazioni di Ryanair a Pisa – ha dichiarato il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness – siamo lieti di annunciare il nostro più grande operativo di sempre per l’Estate ’23 (+14% rispetto al pre-Covid) , con 5 nuove rotte per Birmingham, Copenaghen, Kos, Glasgow e Stoccolma, che offrirà ai cittadini e ai visitatori di Pisa una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d’Europa. Ryanair ha una partnership a lungo termine e di successo con Toscana Aeroporti e abbiamo lavorato a stretto contatto con la Direzione dell’Aeroporto per sviluppare un nuovo accordo a lungo termine per aumentare il turismo in entrata e offrire una migliore connettività nei prossimi anni”.