Sant’Anna di Stazzema, il ricordo della strage 76 anni dopo

I morti furono 560, tra cui 130 bambini. Era il 12 agosto 1944. A Sant’Anna di Stazzema (Lucca), esattamente 76 anni fa, i soldati nazisti si macchiarono di una strage senza precedenti . Oggi, giorno dell’anniversario, il ministro per le gli affari europei Vincenzo Amendola parteciperà alla cerimonia. A lui spetta l’orazione ufficiale.

Da Sant’Anna di Stazzema si estende una prospettiva europeista un messaggio di pace e di comunione tra i popoli, come recentemente sancito dalle onorificenze che la Repubblica Federale di Germania ha conferito a due superstiti della strage, Enrico Pieri ed Enio Mancini.

“A Sant’Anna di Stazzema abbiamo intrapreso un percorso di diffusione della memoria tra le giovani generazioni che non ha confini” commenta il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. “I valori che ci trasmettono i superstiti e i familiari delle vittime, gli insegnamenti dei martiri di Sant’Anna sono un richiamo alle nostre coscienze: tocca anche a noi fare la nostra parte. I valori di Sant’Anna sono le fondamenta per un’Europa di popoli”.

Sant’Anna di Stazzema come luogo di riflessione, sul passato e sul futuro; pilastro della democrazia e dell’Europa unita. “L’Europa è una conquista che ha garantito al nostro continente la pace. Dobbiamo impegnarci per difenderla e migliorarla” dice Enrico Pieri, Presidente dell’Associazione martiri di Sant’Anna.