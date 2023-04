Scomparso Mario Cerrai, Giani: “Una grave perdita per Pisa e la Toscana”

Mario Cerrai

E’ scomparso a 76 dopo un lunga malattia Mario Cerrai.

Cerrai è stato vigile del fuoco e consigliere anziano del gioco del Ponte di Pisa, già campione italiano assoluto di lotta, atleta sia di lotta libera che greco-romana, in seguito presidente del comitato toscano della Fijlkam, la federazione italiana di judo, lotta, karate ed arti marziali, nonché componente e sostenitore del gioco del Ponte.

Questo il commento di Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana: “Pisa e l’intera Toscana perdono un uomo buono, impegnato nello sport e nel sociale, dedito al volontariato e allo sport. Mario Cerrai è stato l’esempio di come si dovrebbe far parte di una comunità. Ex vigile del fuoco, non è stato solo una persona leale e generosa, ma anche uno sportivo di primo piano, campione italiano di lotta, prima di dedicarsi all’attività di dirigente sportivo e alla salvaguardia e alla diffusione del gioco del Ponte. Ha dedicato gran parte della sua esistenza agli altri. Per questo lo piangiamo e per questo esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità pisana”.

Anche il Sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, hanno espresso il cordoglio per la scomparsa di Mario Cerrai, figura di riferimento per lo sport pisano.

“La nostra comunità perde un uomo generoso e leale che si è a lungo impegnato nella vita cittadina portando un contributo prezioso nel mondo delle tradizioni storiche e in particolare nel Gioco del Ponte, dove ha ricoperto le cariche di Capitano e Luogotenente Generale e dove ricopriva attualmente la carica di consigliere anziano. Una grande perdita per la città di Pisa, non solo per la sua passione e per il suo impegno all’interno del Gioco del Ponte, ma anche come figura di rilievo dello sport cittadino: oltre a essere stato Maestro benemerito di lotta, campione italiano assoluto, è stato a lungo allenatore e istruttore della disciplina, ricoprendo importanti cariche all’interno della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e ricevendo la Stella d´Argento al merito sportivo del CONI. Alla famiglia e a tutte le persone che lo hanno conosciuto, esprimiamo le più sentite condoglianze”.