Scott Yoder il Re del Glam Rock in concerto a Firenze: la fuga dalla realtà come forma d’arte

Scott Yoder

Ci sono artisti che usano il palcoscenico come una porta verso un altro mondo, un mondo in cui si possono trasformare in ciò che desiderano e sperimentare così innumerevoli identità diverse.

È quello che fa Scott Yoder, musicista di Seattle che si inserisce nel solco del Glam Rock dei T. Rex e di David Bowie e di artisti come Lou Reed e Marc Bolan.

Il viaggio di Scott verso gli elementi più teatrali della sua musica lo ha portato in tutto il mondo negli ultimi anni. Diverse tournée in Europa e Nord America hanno fatto seguito a ciascuno dei suoi tre album precedenti, negli ultimi anni è salito sul palco un giorno su tre.

Ha condiviso concerti con artisti del calibro di Kevin Morby, A Place To Bury Strangers, Roky Erickson, Shannon & The Clams, Death Valley Girls, King & The Clams. Clams, Death Valley Girls, King Khan & BBQ Show e molti altri.

In questo viaggio sonoro è aiutato da un gruppo di musicisti che includono il collaboratore di lunga data Bryant Moore dei The True Loves, Carolyn B. dei Mt Fog e la leggendaria violoncellista Lori Goldston.

Ecco la nostra intervista a Scott Yoder

Ciao Scott! Il glam rock ha sedotto rockstar come Lou Reed, David Bowie e Marc Bolan, qual è la tua definizione di glam rock?

Lo considero principalmente come uno stato di presentazione visiva esasperata ed esagerata. Questo mi permette anche di utilizzare un’estetica visiva unitaria per legare insieme le mie influenze più disparate. All’apparenza, posso vivere questo personaggio coeso, ma ho ancora la libertà di essere chiunque voglia essere, musicalmente. In pratica, è il mio modo di ingannare il pubblico.

So che nel tuo look sul palco si ispira a icone del cinema come Marlene Dietrich, Joan Blondell e Katharine Hepburn, cosa ti affascina di queste grandi attrici del passato?

Sono sempre stato un’appassionato di fantascienza. Per me il passato è un modo per viaggiare su un altro pianeta o realtà. La grande estetica teatrale di queste figure offre una possibilità di fuga. La fuga è sempre stata importante per me.



Sei nato a Seattle, famosa per aver dato vita al grunge con band come Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains. Quando sei cresciuto li hai ascoltati? Hanno lasciato un’impronta su di te?

I Nirvana sono stati un nodo cruciale per far sì che il mondo grandioso e professionalizzato della musica rock n roll sembrasse tangibile per me giovane. Gruppi come The Germs e Mother Love Bone mi hanno offerto un modo per fare musica sfarzosa senza bisogno di molti soldi o abilità tecniche.

Il tuo ultimo disco “Wither on Hollywood & Wine” ha un suono senza tempo, come l’hai realizzato?

Ho avuto un periodo in cui il mio braccio era rotto a causa di un incidente in bicicletta. Guardare i film dell’epoca d’oro di Hollywood ha creato in me un pozzo di ispirazione che è venuto fuori non appena ho iniziato a riprendermi. La maggior parte del disco è stata scritta nel giro di un paio di settimane di continui demo, in uno studio casalingo, durante la pandemia, è stato realizzato interamente da me e dal mio produttore, Bryant Moore.

Trascorri la tua vita costantemente in tour, spostandoti da uno stato all’altro: cosa ti piace di questa vita e di cosa faresti volentieri a meno?

Ho iniziato a fare tournée quando ero ancora un adolescente, quindi è una cosa fondamentalmente legata allo sviluppo del mio cervello. È uno stato naturale per me. L’unica cosa che mi disturba è dover stare fermo per lunghi periodi di tempo. Ho difficoltà a stare seduto.

Sei un musicista in continua evoluzione, sempre alla ricerca di nuove ispirazioni e nuove avventure. Quale sarà il volto del prossimo Scott Yoder?

Il mio nuovo disco “Scooter Pie” uscirà il 2 febbraio. Era il soprannome che mia madre mi dava da bambino. Ho trascorso la maggior parte dell’anno a registrarlo con una delle mie band in tour e un paio di collaboratori. Vi partecipa anche la violoncellista Lori Goldston (che ha suonato con i Nirvana). È un’incarnazione più luminosa e decorata dei miei album precedenti. Sono molto eccitato all’idea di farlo uscire nel mondo.

