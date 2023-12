Showrunner Immersive

Prato sempre più città del cinema, nel quale potersi specializzare nei più innovativi mestieri dell’industria audiovisiva, complice la presenza in città di Manifatture Digitali Cinema. Nell’infrastruttura a supporto delle produzioni del settore si svolgono attività molteplici e multidisciplinari, che vanno a toccare i vari aspetti della realizzazione di opere audiovisive: dai casting agli uffici di produzione, dalla sartoria ai laboratori d’animazione.

In questi giorni, dal 7 all’11 dicembre, a Manifatture Digitali Cinema Prato e al Cinema La Compagnia di Firenze – entrambe strutture di Fondazione Sistema Toscana – si tiene il laboratorio di alta specializzazione, Showrunner Immersive. Si tratta di un programma concepito per fornire ai partecipanti una profonda conoscenza e competenza nel campo del mestiere del mestiere di Showrunner (che coordina e dirige le produzioni tv, molto conosciuto all’estero e che si sta facendo strada anche in Italia), sotto la guida di un team composto da rinomati esperti a livello internazionale. L’appuntamento in programma per l’11 dicembre presso il Cinema La Compagnia di Firenze, una masterclass, vedrà la partecipazione di tutti i mentors del laborario e concluderà l’esperienza formativa.

Attesi a Prato e a Firenze il gotha della produzione televisiva seriale internazionale: Nancy Cotton, Executive Vice Presidente e Capo degli Scripted Programming per MGM+, figura chiave nella produzione di contenuti originali come The Godfather of Harlem, Pennyworth, Perpetual Grace, Belgravia, Chapelwaite; Neal Baer, Produttore esecutivo e showrunner di Netflix, CBS, HBO, noto per il suo ruolo di produttore e story editor di ER durante il periodo 1995-2000; David Warren, regista di serie tv di successo, tra cui Why Women Kill, Desperate Housewives, Grace and Frankie; Jeremy Spiegel, showrunner ed Executive Producer del noto newsmagazine americano Extra TV, vincitore di tre Emmy e co-creatore di Elizabeth Smart: Finding Justice; Maria Grazia Saccà, CEO di Titanus Production, attualmente coinvolta nella produzione della serie spin-off di Piedone con protagonista Salvatore Esposito; Giovanni Pedde, avvocato di entertainment law, membro della divisione internazionale di Marenzi & Associates con sede a Los Angeles; Vittorio Testa, sceneggiatore, scrittore ed esperto formatore, autore di successi televisivi come Nero a metà, La Squadra, The Sleep of Reason.

Il progetto di Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet, ITTV International Forum di Los Angeles, nasce come spin-off di Showrunner Lab, primo laboratorio italiano dedicato alla professione dello showrunner, figura centrale della produzione seriale.

“L’importanza di diffondere la conoscenza del percorso dello Showrunner anche in Italia è stata il nostro punto di partenza! – affermano gli organizzatori -. “Il corso immersivo, rivolto a professionisti, ha l’ambizione di colmare il divario e ad ampliare le opportunità di formazione nel campo della produzione televisiva. L’Italia, con la sua ricca tradizione cinematografica, ha un enorme potenziale di crescita nel settore televisivo, e il percorso dello Showrunner rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo di nuovi talenti e la creazione di contenuti di qualità. È importante e fondamentale investire nella “formazione” di talenti locali per competere a livello globale”.

Tutte le info sul sito www.manifatturedigitalicinema.it