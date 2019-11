Siena Experience Italian Hub, spazio culturale nel cuore della città

Obiettivo della nuova realtà che nasce a Palazzo Scotti è quello di rappresentare l'identità italiana a viaggiatori e studenti internazionali

Inaugurato nella città del Palio il Siena Experience Italian Hub, uno spazio culturale ospitato nello storico Palazzo Scotti, con affacci unici su Piazza del Campo. Una realtà che intende rappresentare e raccontare l’identità italiana in ogni sua forma a turisti e studenti internazionali.

Siena Experience Italian Hub presenta vari tipi di laboratori legati all'esperienza, durante i quali i partecipanti hanno la possibilità di vivere un autentico e diretto contatto con la cultura italiana, scoprendo in contemporanea teoria e pratica. Gli workshop proposti sono: Pittura medievale a fondo oro, Arte della miniatura, Creazione di gioielli in ceramica, Lezioni di cucina italiana, Creatività artistica vita, Storia del vino e degustazioni, Viaggio sensoriale nel mondo degli Etruschi, Erbe e aromaterapia toscana, Segreti del Palio (durante le prove del Palio di luglio e agosto).

'Siena Experience è un luogo aperto alla città e al mondo dove la formazione incontra le arti, la poesia e la cultura con uno sguardo rivolto all'ospitalità e alla convivialità, spiega il direttore Barbara Latini. La nostra idea nasce non solo dall'esperienza internazionale nel settore del turismo della formazione e dell'arte dei fondatori dell’hub, ma anche dalla voglia di raccontare al mondo la cultura italiana restando saldi alla bellezza e a luoghi straordinari come Piazza del Campo. Anche per questo abbiamo unito all'inaugurazione ufficiale del nostro hub della cultura la mostra 'Artisti in Campo' che ci accompagnerà fino al 20 dicembre."

26 artisti che di fatto si sono ispirati di fronte alla bellezza di Piazza del Campo, raccontando - con la pittura, le incisioni, foto, disegni e scrittura, l'unicità di Siena (esposizione a Palazzo Scotti).

'Ad accomunare tutti gli artisti coinvolti c’è l’esperienza personale di ciascuno di fronte alla visione di Piazza del Campo' - spiega il curatore Fabio Mazzieri. Inoltre grazie alla rassegna il dialogo tra gli artisti e la piazza prosegue passando il testimone al visitatore che nell’ammirare le opere può direttamente accostarle alla bellezza di Piazza del Campo'.



La mostra è aperta fino al 20 dicembre 2019 (dal lunedì al venerdì dalla 10 alle 16, ingresso gratuito). In programma alcune aperture straordinarie: sabato 23 novembre dalle 15 alle 18; domenica 24 novembre dalle 15 alle 18; sabato 7 dicembre dalle 10 alle 18.



27/11/2019