Sport, che 2023 sarà per gli atleti e le squadre toscane?

Il 2022 è stato un anno carico di risultati per gli atleti e le squadre toscane. Una pioggia di medaglie è arrivata dal nuoto, sia in vasca che in acque libere ai Mondiali che agli Europei a Roma. Da Sara Franceschi a Lisa Angiolini, da Leonardo Deplano a Dario Verani, solo per citare alcuni nomi, in attesa di rivedere presto in vasca il velocista Lorenzo Zazzeri. Nella pallavolo abbiamo vinto tutto, dalla Challenge Cup conquistata dalla Savino Del Bene Scandicci a cui sono seguiti i titoli d’Europa giovanili e la prima Nations League con tanti giocatori e giocatrici toscane in campo. Seguono poi i continui record di Ambra Sabatini, lo scudetto nel football americano dei Guelfi e i risultati di Larissa Iapichino. Senza poi dimenticare i due titoli Atp vinti da Lorenzo Musetti, da cui ci aspettiamo grandi cose anche in questo 2023, e il pass olimpico conquistato da Diana Bacosi vincendo i Mondiali di Skeet.

La corsa verso le Olimpiadi e Paralimpiadi

Se lo scorso anno ci ha lasciato ottimi ricordi sportivi, il 2023 sarà un anno cruciale perché si aprono numerosi tornei e appuntamenti per ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto 2024 a cui seguiranno le Paralimpiadi. Gli occhi sono certamente puntati sulla piscina con i Mondiali di Fukuoka a luglio, sono tante le aspettative sui nuotatori e nuotatrici toscani, ma anche sulla pista di atletica. Non ci dimentichiamo poi del Tiro a segno dove ci aspettiamo il ritorno di Gabriele Rossetti, ma non solo. Confidiamo poi in qualche esordiente che possa stupirci. Dal ciclismo ci aspettiamo la conferma di Vittoria Guazzini, campionessa europea in carica nell’inseguimento individuale under 23 e campionessa mondiale nell’inseguimento a squadre con Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni e Martina Fidanza. Il 2022 è stato un anno importante anche per Alice Volpi, specialista del fioretto, che ha vinto numerose medaglie sia in Coppa del Mondo che agli Europei, l’appuntamento ora è a luglio con il Campionato Mondiale che varrà anche per la qualificazione olimpica.

Avanti con i campionati

Proseguono i campionati di pallavolo, maschile e femminile, di Serie A1 che vedono impegnate Scandicci, Firenze e Siena. La Savino del Bene è, attualmente, al secondo posto in classifica dietro alla solida Imoco. A fine gennaio si giocheranno i quarti di finale per la Coppa Italia dove Scandicci affronterà Bergamo, in Europa Scandicci si è qualificata agli ottavi di Cev Cup. Il Bisonte invece si trova ad affrontare alcune difficoltà, sono 13 i punti in classifica e negli ultimi giorni dell’anno è stato esonerato l’allenatore Massimo Bellano e risolto il contratto con la palleggiatrice Carlotta Cambi. In attesa di campire come si evolverà il girone di ritorno per Firenze, girano alcuni rumors sull’arrivo di Julio Velasco in panchina. Strada ancora più ripida per Siena, attualmente ultima in classifica, che però non ha perso le speranze di conquistare la salvezza.

Dopo la lunga sosta per i Mondiali del Qatar, mercoledì 4 gennaio riparte il campionato di Serie A. Il calendario per la Fiorentina sarà molto fitto, tra gli impegni di campionato, la Coppa Italia e la Conference League. Rimanendo sempre sul calcio, va avanti anche il campionato femminile di Serie A con la Fiorentina Women’s al terzo posto in classifica e tutt’ora in corsa per lo scudetto.

A marzo riparte poi l’Italian Football League che vedrà tornare in campo i Guelfi Firenze da campioni in carica, pronti a difendere il titolo dagli attacchi dei Seamen e dei Panthers. Intanto prosegue il mercato acquisti, i Guelfi hanno, infatti, annunciato il ritorno di Jayden Minnehan e la firma di Nathan Minnehan, suo fratello.

Grandi eventi

La Toscana nel 2023 ospiterà altri grandi eventi sportivi, il calendario è in continuo aggiornamento. Si parte a maggio con le due tappe del Giro d’Italia. La tappa del 16 maggio avrà la partenza a Scandiano, in Emilia-Romagna, e l’arrivo dopo 190 chilometri sul lungomare di Viareggio. La seconda, in programma per mercoledì 17 maggio, avrà la partenza da Camaiore, da Piazza XXIX Maggio nel Centro Storico del capoluogo, e l’arrivo a Tortona dopo 218 km in quella che sarà la tappa dedicata a Fausto Coppi. Nel primo fine settimana di giugno torna il Motomondiale al Mugello con il neo-campione del mondo, Francesco Bagnaia, sempre in sella alla Ducati. Il 2 giugno c’è poi il Golden Gala di atletica allo stadio Ridolfi, per non dimenticare poi il girone degli Europei di pallavolo femminile al Palazzo Wanny, casa dei grandi eventi sportivi, dal 15 agosto. Come l’anno appena trascorso, anche il 2023 sarà un anno importante per lo sport e la nostra regione con tanti risultati, soddisfazioni e grandi eventi che racconteremo passo passo qui su intoscana.