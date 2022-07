Il 22 ed il 23 agosto Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta ospiteranno la nuova edizione del Mattone del cuore, iniziativa di solidarietà organizzata dall’associazione “Le Olimpiadi del cuore” di Paolo Brosio. Personaggi del mondo dello sport, della tv e cantanti come Albano, I Ricchi e Poveri e Ron si uniranno a Paolo Brosio per raccogliere fondi destinati in parte al progetto Mattone del Cuore per un primo pronto soccorso aperto a tutte le etnie e le religioni a Medjugorje in Erzegovina e in parte al sostegno di famiglie e associazioni italiane in sofferenza economica .

“La solidarietà è da sempre una caratteristica che distingue la Toscana – ha spiegato il presidente della Regione Toscana alla presentazione dell’iniziativa – Sono lieto di vedere che l’estate in due delle nostre più rinomate località turistiche offre a molti vip del mondo dello sport e dello spettacolo la possibilità di contribuire al bene della comunità, partecipando ad un’iniziativa umanitaria di valore internazionale, che porta avanti contestualmente da una parte la realizzazione di un importante presidio sanitario di Erzegovina e dall’altra il sostegno alle famiglie colpite in Italia da crisi economica, pandemia e conseguenze della guerra russo-ucraina. È sempre un bel momento quando dalla società civile nascono iniziative importanti, pensate per aiutare gli altri e diffondere la cultura della pace”.

Una due giorni di solidarietà

Scopo principale dell’appuntamento estivo è raccoglier fondi per il Progetto Mattone del Cuore del primo pronto soccorso di Medjugorje: il cantiere è già aperto e sono iniziati i lavori di sbancamento rocce del terreno e il livellamento dell’area dove sorgerà la struttura sanitaria.

“Anche quest’anno – spiegano in una nota gli organizzatori – prevediamo per l’Italia interventi mirati a persone singole, o famiglie e associazioni particolarmente bisognose indicate da autorità religiose e civili che siano in sofferenza economica sociale post pandemia e crisi economica determinata dallo scoppio della guerra in Ucraina”.

Gli ospiti e il programma del Mattone del Cuore 2022

Molti gli sportivi, i commentatori, i personaggi del cinema e della tv che hanno aderito all’iniziativa e che si sfideranno in un torneo a padel, sport del momento, e di tennis per beneficenza. Tra loro ci saranno anche Fabiola Sciabarrasi la moglie del grande Pino Daniele, ma anche Martina Colombari, l’attrice Miriam Galanti e la fotomodella Elena Santarelli. Tra gli campioni di calcio Alberto Gilardino, Antonio Cabrini, Stefano Bettarini, Beppe Bergomi ora commentatore sportivo Sky nonché l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini. Tanto per citarne alcuni. Le gare sono in programma lunedì 22 agosto a partire dalle 12 al circolo Tennis Italia

Il “Gran Galà del Cuore” è previsto la sera di lunedì 22 agosto al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta di Flavio Briatore e Daniela Santanchè con una importante cena del Cuore e uno show di artisti nazionali ed internazionali.

Martedì 23 agosto sarà il momento del gran concerto del Cuore a Villa Bertelli di Forte dei Marmi cui seguirà una cena nella splendida cornice dello stabilimento balneare Alpemare di Veronica e Andrea Bocelli.

Questi alcuni dei cantanti e artisti che si esibiranno nelle due serate: Albano, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Ivana Spagna, Jo Squillo, Luisa Corna, Pago Pacifico, i Ricchi e Poveri, Anna Tatangelo, Ron, Hevia (musicista strumentista delle cornamuse Premi Oscar con Moricone per i colossal di Hollywood Braveheart e Highlander), e anche molti dei giovani talenti del momento. Nell’angolo sport saranno presenti invece Roberto Mancini, Sinisa Mihajlovic e Marcello Lippi. L’evento sarà presentato da Carlo Conti e da Paolo Brosio insieme ad Adriana Volpe, Flora Canto e a Miriana Trevisan.