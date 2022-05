Il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme è ormai un’urgenza che non può più attendere. L’intervento che regolarizzerà e fluidificherà la circolazione sulla linea Firenze-Viareggio è strategico per i tanti pendolari che utilizzano la linea e, in generale, per tutto il trasporto ferroviario regionale, trattandosi di un’infrastruttura strategica per la mobilità della Toscana. Dopo lo stop al cantiere causa pandemia, i lavori ora sono ripartiti a pieno ritmo.

Nel week end alle porte si lavorerà per realizzare, nel tratto del comune di Pistoia, la base per le barriere acustiche tra via del Gabbiano e via Tazzerina e Sardinia e delle opere di finitura dei sottovia sulla tangenziale e su via Bargi. Oltre alla costruzione del rilevato ferroviario del nuovo binario all’altezza di via dell’Ermellino nel comune di Serravalle Pistoiese ed in ingresso alla stazione di Montecatini Terme. Proseguono inoltre i cantieri per le nuove opere idrauliche a salvaguardia dei sistemi Stella – Tazzera – Mandrione e Bellintona – Tegolaia – Nievolina e per le nuove viabilità connesse, nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieve a Nievole. In totale saranno all’opera oltre cento maestranze.

Stop alla circolazione dei treni

Per garantire l’operatività del cantiere sarà necessario interrompere la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme. L’interruzione è stata programmata dalle 15 di domani, sabato 13 maggio, alle ore 05 di lunedì, 16 maggio. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus “Via Autostrada A11” che non effettuerà fermate intermedie; i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari.

Sciopero di 24 ore

Restando in tema di treni e trasporto ferroviario domenica, in concomitanza con lo stop sulla Firenze-Viareggio, si preannuncia una giornata critica per la circolazione dei treni per via dello sciopero del personale mobile della direzione regionale Toscana di Trenitalia proclamato dalle segreterie regionali di alcuni sindacati. Lo sciopero che comporterà cancellazioni e deviazioni, inizierà alle 03.30 di domenica 15 fino alle 2.30 di lunedì 16 maggio.

Da Trenitalia però avvertono che potrebbero verificarsi modifiche al servizio regionale anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity.

Maggiori informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie. Come sempre sarà possibile monitorare l’andamento della circolazione anche sui canali regionali di Muoversi in Toscana.