Film “Tell it like a Woman”

Talenti e racconti di donne, raccolti nel film “Tell it like a Woman”

E’ un film che ha molto da raccontare Tell it like a Woman: per come è nato, per il lavoro che ne ha consentito la realizzazione, per i valori che trasmette. Si tratta di un lungometraggio che si compone di sette episodi, sette corti d’autore, diretti da un gruppo di registe internazionali. Ogni episodio mette al centro storie di donne che vivono ai quattro angoli del pianeta: un carosello di racconti per mettere in evidenza le criticità dell’universo femminile in diversi contesti sociali, le lotte quotidiane per la sopravvivenza, il lavoro, i diritti. A firmarlo e ad interpretarlo un cast internazionale, tra cui spiccano i nomi di Eva Longoria, la premio Oscar Marcia Gay Harden, Cara Delevinge, Jennifer Hudson, Maria Sole Tognazzi e Margherita Buy. Tell it like a Woman è un’opera realizzata dalle donne, sulle donne, ma che si rivolge a tutti.

Il film è nato da un’idea di Chiara Tilesi, che lo ha realizzato con la sua casa di produzione WDIT (We Do It Together), prodotto dalla stessa Tilesi, insieme a Lucas Akoskin e ad altri due italiani, Monika Bacardi e Andrea Iervolino (per la Iervolino and Lady Bacardi Entertainment s.p.a.), le cui riprese si sono svolte in Giappone, Italia, India e Stati Uniti.

Chiara Tilesi, produttrice fiorentina con una carriera internazionale

Fiorentina di nascita, Chiara Tilesi da venticinque anni vive a Los Angeles dove, nel 2016, ha fondato la sua casa di produzione cinematografica, WDIT, determinata a dare il suo contributo alle lotte civili per la parità di genere, dalla sua prospettiva di donna impegnata nell’industria culturale. Come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a lavocedinewyork.com, a cura di Luciana Capretti, la produttrice ha “scoperto che le registe che riuscivano a lavorare ad Hollywood erano solo il 7% del totale, che tutte le storie erano declinate al maschile con l’80% di protagonisti uomini e quel 20% di film al femminile raccontava storie di donne innamorate o madri, ma non donne con sogni da realizzare”. “Allora ho pensato” – prosegue Chiara Tilese – “che se siamo quello che vediamo, e cioè se quello che vediamo anche al cinema può avere un peso nel plasmare il contesto culturale, bisognava riuscire a cambiare quelle proporzioni. E ho creato questa casa di produzione di donne per le donne nel 2016 con un board formato da 80 professioniste che hanno fatto rete e hanno permesso la realizzazione del film “Tell it like a woman”.

E’ con grande senso di missione che Chiara Tilesi, con tutta la sua casa di produzione, porta avanti i progetti cinematografici dedicati a dare voce e spazio ad una nuova narrazione delle donne, protagoniste delle proprie vite, dei propri sogni e progetti. Per l’importanza sociale del messaggio che trasmette, il film Tell it like a Woman è stato proiettato il 3 marzo 2023 all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, preceduto da un intervento, molto sentito, della stessa Tilese, che ha spiegato ai delegati di tutto il mondo il suo intenso lavoro per la parità di genere, attraverso il cinema.

A Firenze, nel programma dell’evento “Intelletto delle Donne”, l’anteprima nazionale di “Tell it like a Woman”

Il film Tell it like a Woman sarà presentato in anteprima nazionale al cinema La Compagnia di Firenze, martedì 9 maggio (ore 18.30), nel corso dell’evento, organizzato dalla Regione Toscana, “Intelletto delle Donne”, proposto in occasione della Festa dell’Europa, e che fa parte del progetto regionale, di valorizzazione dell’universo delle donne nei più diversi ambiti sociali, dal titolo “La Toscana delle Donne”. La proiezione è aperta al pubblico, con prenotazione all’indirizzo internet www.regione.toscana.it/festaeuropa

La canzone originale del film, “Applause”, è stata nominata ai Premi Oscar 2023

Tell it like a Woman è stato protagonista del più prestigioso premio cinematografico al mondo: il suo tema musicale, la canzone originale Applause, scritta da Diane Warren (alla 14sima candidatura) ed interpretata da Sofia Carson, è stata infatti nominata ai Premi Oscar 2023. A coronamento della candidatura, la canzone è stata eseguita dal vivo il 12 marzo notte, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, eseguita da Sofia Carson, accompagnata da un coro di donne provenienti da tutto il mondo e dalla suggestiva musica di sedici violiniste.

I sette episodi di Tell it like a Woman

A realizzare i sette episodi del film Tell it like a Woman, un parterre di talenti internazionali. Il primo, Pepcy & Kim, è diretto da Taraji P. Henson e interpretato da Jennifer Hudson e Pauletta Washington; il secondo episodio, Elbows Deep, è diretto da Catherine Hardwicke e interpretato da Cara Delevingne, Marcia Gay Harden e Jasmin Luv; Lagonegro è diretto da Lucia Puenzo e interpretato da Eva Longorio e Leonor Varela; A week in my life è diretto da Mipo O e interpretato da Anne Watanabe; Unspoken è diretto da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Margherita Buy; Sharing a Ride è diretto da Leen Yadav ed interpretato da Jaqueline Fernandez; Aria (corto d’animazione) è scritto e diretto da Lucia Bulgheroni e Silvia Carobbio.