Terze dosi, open day e richiami. In Toscana avanti tutta sui vaccini

Vaccini in spiaggia

“Con i vaccini torniamo finalmente anche a fare sport in sicurezza. Dopo aver fatto 30, ora serve un ultimo passo”. È quanto ha scritto nei giorni scorsi il presidente della Regione Eugenio Giani, strizzando l’occhio all’ultima campagna di comunicazione “Abbiamo fatto 30. Facciamo 31. Corri a vaccinarti”, che in questi giorni ribalza non solo sulle pagine social, ma anche in tv, su insegne e cartelli stradali.

Il vaccino per evitare nuove ondate

Tanti i testimonial d’eccezione, tutti uniti al solo scopo di aiutare gli indecisi a compiere un ultimo sforzo verso la vaccinazione che, lo ricordiamo, pone la Toscana – che supera l’80% di popolazione immunizzata – tra le prime regioni italiane per seconde dosi somministrate . Un invito, quello a vaccinarsi, che anche il ministro della salute Roberto Speranza rivolge a tutti attraverso un’intervista rilasciata a la Repubblica e secondo il quale è il momento di correre “con il richiamo per fermare la quarta ondata” perché “l’incremento dei contagi è oggettivo” e “dobbiamo giocare d’anticipo, come ci ha insegnato questo virus che va veloce”.

La terza dose e nuove sospensioni

Sull’obbligo di terza dose ai sanitari e a chi lavora nelle Rsa “decideremo nei prossimi giorni. Io ne sono convinto e penso che ci arriveremo”, ha detto il ministro. Nel frattempo sono scattate altre 20 sospensioni dal servizio sanitario per inadempimento dell’obbligo vaccinale per altrettanti professionisti della Asl Toscana Centro (area Firenze, Prato, Pistoia, Empoli), dove sono 172 gli operatori finora effettivamente sospesi.

Richiami, al via le prenotazioni

A stamani in Toscana sono state effettuate 6.059.841 di vaccinazioni totali, di cui 3.037.089 con prime dosi e 2.739.436 con ciclo completo , come riportato sul portale regionale che monitora in tempo reale l’andamento della campagna vaccinale.

Al netto di questi numeri, per molti è arrivato il momento dei richiami . Tutte le persone che, indipendentemente dall’età, si sono vaccinati da almeno 6 mesi (180 giorni) con un’unica dose di vaccino Janssen della Johnson & Johnson, potranno prenotare la dose aggiuntiva, il cosiddetto richiamo di rafforzamento (booster), anche sul portale “Prenota vaccino”, a partire da oggi, venerdì 12 novembre. Prima era possibile solo per gli over 60.

Come da indicazioni ministeriali, anche in Toscana, dunque, coloro che a suo tempo hanno provveduto a vaccinarsi con il Janssen monodose, completando il ciclo vaccinale con una sola inoculazione, possono accedere alla dose aggiuntiva con Pfizer o Moderna tramite due modalità: recarsi presso gli hub di riferimento territoriale senza prenotazione, ad accesso libero, oppure prenotare l’appuntamento sul portale regionale .

Open day

“Vaccinarsi è l’unica opzione possibile per poter tornare alla normalità”

Intanto proseguono gli open day per vaccinarsi. È l’iniziativa “Vaccino dì’, lanciata da Ordine dei Medici di Firenze, Federazione Regionale Misericordie della Toscana e Coordinamento Misericordie Area Fiorentina e sostenuta da Regione Toscana e Usl Toscana Centro. L’iniziativa permetterà di poter svolgere sia la prima dose ma anche la terza, per chi ne ha già diritto.

Il “Vaccino dì” continuerà il 16 novembre in piazza dell’Isolotto a Firenze, per poi proseguire il 23 novembre in via Caduti di Montelungo, a Borgo San Lorenzo, e concludersi il 30 novembre in piazza Dalmazia a Firenze . Per tutti gli appuntamenti l’orario è 10-15.

“Vaccinarsi è l’unica opzione possibile per poter tornare alla normalità” commenta il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, Pietro Dattolo. “In questi giorni diamo anche la possibilità, per chi ne ha diritto, di fare la terza dose, che è essenziale in modo da ampliare la copertura e sconfiggere definitivamente il Covid”.