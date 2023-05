Firenze dei Bambini

A Italo Calvino, pilastro della letteratura italiana del Novecento, alla profondità della sua penna e al suo desiderio di pace, è dedicata la decima edizione di Firenze dei bambini. L’edizione 2023 del festival – in programma dal 19 al 21 maggio 2023 – prende le mosse dai racconti e dai romanzi dello scrittore nel centenario della nascita , per invitare piccoli e grandi a un viaggio: un viaggio nel suo “multicolore universo di storie”, ma anche un viaggio nella storia che accomuna tutti noi, in cui personaggi e persone costruiscono un mondo nuovo.

La tre giorni di eventi gratuiti – organizzata da Comune di Firenze con l’ideazione e l’organizzazione di MUS.E, il prezioso sostegno di Autostrade per l’Italia, main sponsor dell’iniziativa e di Toscana Energia, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Menarini, Aquila Energie, Tenderly, Unicoop Firenze e Aboca, sponsor della tre giorni, con il supporto di Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Publiacqua – si intitola “In mezzo alle lucciole”, un chiaro riferimento tratto dal primo libro di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, scritto a soli ventitré anni subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

“Ci saranno attività, laboratori, letture e spettacoli incentrati su tanti temi. La manifestazione, dedicata quest’anno a Italo Calvino, è una risposta culturale e di socialità, messa a punto dalla Direzione Istruzione del Comune e da MUS.E con il supporto degli sponsor. Per tre giorni Firenze i bambini saranno i protagonisti della vita cittadina e del festival”, ha detto l’assessore all’Educazione del Comune di Firenze, Sara Funaro.

“Dieci anni fa prendeva forma un sogno: trasformare per tre giorni la città in un luogo ideale per i bambini – spiega Matteo Spanò, presidente di MUS.E -. Ogni anno l’evento si è modellato sui tempi e sulle occasioni della nostra contemporaneità e quest’anno offre la rara occasione di vivere la magia delle storie, delle riflessioni, delle paure e dei desideri di un grandissimo scrittore, Italo Calvino. Invitiamo tutti i bambini, i ragazzi, le famiglie, i docenti e gli educatori a prendere parte a questo viaggio meraviglioso, ispiratore di una città nuova, visibile e possibile, perché “di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda.”

Il programma delle iniziative

Per tre giorni la città si animerà con centinaia di attività, letture, spettacoli, laboratori e percorsi organizzati in vari luoghi del centro e delle immediate periferie.

La mattina di venerdì 19 troveranno conclusione i progetti educativi de Le Chiavi della città della Direzione Istruzione del Comune di Firenze, diffusi in tutti i principali luoghi fiorentini, dal parco delle Cascine al Mercato centrale, da Vigilandia a Villa Lorenzi, offrendo uno spaccato del lavoro svolto dai docenti e dalle classi grazie ai progetti attivati con l’amministrazione comunale.

Alle famiglie è dedicato l’evento di apertura previsto venerdì 19 alle 17.30 nel Chiostro grande di Santa Maria Novella: qui, dopo la premiazione delle classi vincitrici del concorso “Il nostro Palazzo Vecchio”, piccoli e grandi vivranno la magia dell’incontro con una delle più importanti interpreti del teatro italiano, Lella Costa, che racconterà a piccoli e grandi estratti delle incredibili storie dei personaggi calviniani, dal Barone rampante al Visconte dimezzato.

Il festival vedrà poi il suo pieno sviluppo nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio, quando le iniziative prenderanno vita in tutta la città, da Palazzo Vecchio all’Istituto degli Innocenti alla biblioteca delle Oblate, dal Giardino dell’Orticoltura al complesso di Santa Maria Novella fino all’ex carcere delle Murate, sono questi i principali poli nei quali si svolgeranno gli eventi gratuiti del festival.

A Palazzo Vecchio, la Sala d’arme sarà teatro della mostra “Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino”, mostrando i più grandi illustratori internazionali a confronto con la fantasia dello scrittore (a cura di Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier), mentre il palazzo vero e proprio – in omaggio al romanzo Il sentiero dei nidi di ragno – si trasformerà in un bosco immaginario nel quale cercare la pace. Nel cortile della dogana si potrà viaggiare fra le meraviglie del nostro Paese grazie ad Autostrade per l’Italia, mentre sabato notte, come da tradizione, un gruppo di bambini potrà poi vivere l’irripetibile emozione di dormire nel Salone dei Cinquecento, dopo un percorso animato in palazzo (posti limitati, prenotazione obbligatoria: info@musefirenze.it).

I luoghi del festival

Il Chiostro grande di Santa Maria Novella resterà uno dei luoghi d’attrazione in città anche sabato e domenica con un programma molto ricco: sabato mattina le Città invisibili di Calvino incroceranno i desideri dei giovani musicisti della Scuola di Musica di Fiesole nell’antico dormitorio con un’esibizione di grande coinvolgimento, mentre nel pomeriggio e tutta la domenica, nello stesso luogo, sarà la danza il linguaggio grazie a cui rielaborare i fantasiosi scenari urbani immaginati dallo scrittore. Le suggestive città calviniane ispirano anche le altre iniziative nel chiostro, dove i bambini saranno coinvolti il sabato in esperienze di equilibrio e di circo e la domenica in attività di costruzione della propria città ideale, ma anche in letture, interventi teatrali e artistici, percorsi cittadini che dal chiostro si dipaneranno nel centro cittadino.

La Biblioteca delle Oblate, visto il tributo a Calvino, si pone come spazio ideale per esplorarne l’opera, i caratteri, la vita: nella mattina di sabato la sezione bambini e ragazzi sarà animata da letture e attività, mentre il pomeriggio si susseguiranno racconti, interventi teatrali e performance musicali che da questa sezione si distribuiranno in tutti gli spazi della biblioteca con interventi speciali come la lettura-spettacolo a cura di Officina Teatro / Letteratura con la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Il complesso delle Murate sarà ancora una volta fucina di creazioni e progetti artistici, con un ricco programma di incontri e laboratori fra arte, letteratura e scienza a cura di PortaleRagazzi.it

Fondazione CR Firenze (presso il MAD Murate Art District) propone un ricco programma di incontri e laboratori fra arte, letteratura e scienza, a cui si affiancano i workshop di animazione a cura di Fenix Studios, lo spettacolo di Adelaide Mancuso e Naomi Claire Berrill, le attività e le narrazioni organizzate da RFK Human Rights Italia. In piazza Madonna della Neve, poi, prenderà vita l’installazione Antimatter_stone ispirata alla città di Leonia, alla pace e all’ambiente, a cura di Sebastiano Pelli e del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli.

Il Giardino dell’Orticoltura, oltre alla sognante casetta sull’albero, sarà teatro di percorsi un po’ magici a cura della compagnia I Nuovi, mentre il Tepidarium sarà la casa di Uga la tartaruga e “sala mensa” per tutte le famiglie (posti limitati, prenotazione obbligatoria sul sito www.firenzebambini.it).

L’Istituto degli Innocenti, luogo storico di accoglienza, ospiterà le attività creative dell’Archivio di Stato di Firenze e della Fondazione e Museo Ferragamo, oltre a un ventaglio di proposte teatrali d’eccezione, fra cui lo spettacolo La Forte_Radice-Labirinto della Fondazione Aida di Verona. A pochi metri di distanza, l’Istituto Geografico Militare offrirà un programma di attività e di esperienze legate alla cartografia e all’orientamento nel nostro mondo reale.

Numerose sono poi le iniziative e gli eventi sviluppati dalle diverse istituzioni fiorentine, che arricchiscono e completano il quadro del programma: si comincia con il Museo Novecento, dove prendono vita le Cosmicomiche, e con Palazzo Medici Riccardi, dove la storia medicea si intreccia ai destini incrociati del castello calviniano, per proseguire con Fondazione Palazzo Strozzi, il Giardino di Boboli, il Complesso di Santa Croce, il Museo Zeffirelli, la Fondazione di Santa Maria Nuova, il Museo Galileo, il Museo Horne, il Museo di Antropologia ed Etnologia, l’Orto botanico, il Museo e Istituto fiorentino di preistoria, l’Osservatorio di Arcetri.

Ancora, ricca è l’offerta nel quartiere 4, dove la BiblioteCaNova e la Ludoteca La carrozza di Hans presentano letture e narrazioni, a fianco di tante altre biblioteche e ludoteche cittadine: dalla Biblioteca Nazionale Centrale alle Biblioteche Filippo Buonarroti, Villa Bandini, Mario Luzi e alla Ludoteca La tana dell’orso. Si prosegue con passeggiate e cacce al tesoro in città, fino allo speciale itinerario di scoperta dell’impianto dell’Anconella di Publiacqua, dove le città d’acqua immaginate da Calvino troveranno il loro scenario ideale.

Il “quadrato magico” delle storie ispirate da Italo Calvino è destinato a chiudersi domenica 21 alle 17, nel Salone dei Cinquecento, dove le Fiabe italiane narrate da Debora Mancini, accompagnate da musiche e illustrazioni di sand art, restituiranno ai bambini e ai loro accompagnatori il mondo di fiaba nel quale non solo sognare ma anche impegnarsi a vivere ogni giorno.

Tutte la attività sono gratuite. Alcune attività sono ad accesso libero fino a esaurimento posti, altre su prenotazione (sia per i bambini sia per gli adulti). Le prenotazioni sono attive dalle ore 10 di giovedì 11 maggio alle ore 10 di venerdì 19 maggio. I bambini partecipanti potranno accedere gratuitamente con un adulto accompagnatore al Museo di Palazzo Vecchio, al Museo Novecento, al Museo Stefano Bardini e ai chiostri di Santa Maria Novella (ingresso da piazza stazione 4) presentandosi con il braccialetto che verrà loro consegnato.