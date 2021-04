Tornano i colori e la Toscana resta “zona rossa”, ma la scuola riapre (parzialmente)

Scuola vuota - © kyo azuma, Unsplash

Dopo la zona rossa disposta per il week-end lungo di Pasqua, l’Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l’arancione. In attesa del prossimo monitoraggio e dell’eventuale verifica a metà aprile, che valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo, ecco le misure previste in questi giorni, a seconda dei territori. La Toscana, come annunciato, resta zona rossa insieme a Lombardia, Emilia Romagna, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta e Campania .

Le regole della “zona rossa”

Sono quindi nove le regioni sottoposte alle misure di contenimento più rigide, dove è consentito spostarsi soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità e non è concesso andare a trovare parenti o amici . È invece sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale. Le scuole sono in presenza fino alla prima media mentre è prevista la didattica a distanza per gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori. Sono chiusi barbieri, parrucchieri, centri estetici, negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Restano aperti i negozi di generi alimentari, tabaccherie, edicole, farmacie, parafarmacie, lavanderie, ottici, profumerie, erboristerie, cartolerie, negozi di intimo e di biancheria per la casa, ferramenta . Aperti anche i negozi per bambini, dai giocattoli all’abbigliamento. Prosegue l’attività dei mercati che vendono esclusivamente generi alimentari. Resta vietato uscire di casa dalle 22 alle 5. Il divieto non vale in caso di lavoro, salute o necessità. È invece possibile raggiungere le seconde case per eseguire riparazioni o per fare manutenzione.

Anche in Toscana ricomincia la scuola