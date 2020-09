La Toscana si presenta alla Cina: l’anteprima al Festival del Cinema di Venezia

La Toscana guarda avanti e si prepara al momento in cui in tutto il mondo si tornerà a viaggiare promuovendosi in uno dei mercati turistici più importanti: la Cina. Lo fa su un palcoscenico d’eccezione, il Festival del Cinema di Venezia.

Qui sarà presentato in anteprima il video che racconta le bellezze della Toscana, realizzato appositamente per la tv di stato cinese CITVC, il più grande network televisivo internazionale della Cina, con oltre 200 emittenti e un raggio di azione che copre tutta l’Asia.

La Toscana tra le mete preferite dai turisti cinesi

La Toscana partecipa quindi alla 77ima edizione della Mostra del cinema nell’ambito del “Focus Cina” organizzato da Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) in occasione dell’anno del turismo Italia-Cina.

Il video ha l’obiettivo di far conoscere ancora di più le meraviglie della Toscana in Cina, uno dei mercati più importanti per l’incoming regionale: infatti l’Italia oggi è uno dei paesi europei più visitati dai turisti cinesi e la Toscana una delle mete preferite per la storia, la cultura l’arte e la moda.

La preview del video è in programma sabato 5 settembre durante il panel “Cooperazione Italia-Cina”. Nell’occasione sarà proiettato anche la versione in lingua cinese della campagna “Toscana rinascimento senza fine”, pensata per un rilancio post Covid del comparto turistico, uno dei più importanti per l’economia regionale.

Un progetto per portare la Toscana sui mercati asiatici

L’iniziativa rientra nel network delle tv della Via della Seta, a cui la Regione aderisce come partner e grazie al quale Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana – Toscana Film Commission lo scorso anno hanno siglato un accordo con la tv di stato cinese, per realizzare produzioni televisive per la diffusione e lo scambio dei contenuti culturali fra i due paesi.

Questa collaborazione si inserisce infatti nella più ampia strategia di presenza della Toscana sui mercati asiatici ed è basata su tre linee di azione strettamente coordinate fra loro. Si tratta in particolare di un ciclo di trasmissioni che andranno in onda sulla tv di stato cinese, sia sui canali digitali che su quelli on line, al quale si aggiunge un official account della Toscana sulla piattaforma web di Tencent WeChat e infine un canale di promo-commercializzazione dell’offerta turistica su CTRIP, il secondo operatore di turismo mondiale.

In arrivo in Cina un programma di viaggi sulla Toscana

La produzione che sarà presentata a Venezia fa quindi parte di un più ampio progetto pensato per il mercato asiatico che ora si sta concretizzando, per raccontare tutto quello che la Toscana ha da offrire ai visitatori cinesi.

L’accordo siglato nel 2019 prevede la coproduzione di un programma di viaggi sulla Toscana in distribuzione sui canali internazionali, dedicati ai turisti di lingua di cinese in tutto il mondo. Al centro dei video ci saranno gli asset strategici dell’offerta turistica regionale, come i siti Unesco ma anche i borghi storici, l’enogastronomia. Senza dimenticare l’arte e la cultura toscana, il turismo slow e quello termale e per i più avventurosi l’outdoor.