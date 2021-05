In Toscana la festa della mamma è solidale e promuove il riciclo creativo

La fatina del “riuso” - © Parco Pinocchio-Collodi

In questi casi, come spesso capita, l’amore per una madre si dimostra con un fiore. Anche in Toscana, secondo le stime dell’Associazione dei florovivaisti italiani, bouquet o piante saranno acquistate in una famiglia su tre per la festa della mamma del 9 maggio. Il trend del 2021 è la peonia, rosa senza spine e fiore che arriva in Europa dalla Cina, ma che ha visto aumentare nell’ultimo decennio sia la superficie coltivata in Italia (+50%), sia il volume di produzione, con forte vocazione all’export. Questa, però, è anche l’occasione per dimostrare la propria solidarietà. Ecco un paio di esempi tra i tanti, a cominciare dall’Associazione tumori Toscana (ATT).

La pasta solidale

Infatti, in occasione della festa della mamma, l’associazione propone “Un sacco di bontà”, la shopper personalizzata in cotone contenente due confezioni di pasta artigianale. Un’idea pensata per unire la bontà dell’alimento principe della nostra tavola e la bontà di un gesto con cui sarà possibile aiutare i malati di tumore curati a domicilio da medici e infermieri . La proposta è stata realizzata grazie alla collaborazione con il pastificio toscano Lettieri, specializzato nella produzione di pasta all’uovo, per offrire la garanzia di un prodotto di altissima qualità. Le confezioni regalo saranno disponibili, a fronte di un’offerta di 12 euro, fino al 16 maggio nelle principali piazze di Firenze, Prato e Pistoia oppure sarà possibile ritirale presso le sedi ATT o ordinarle a domicilio.

Infermiere per Att

Sostegno alle madri sole

“Che questa festa sia l’occasione per aiutare i malati e tutte le madri che vivono situazioni di disagio”

Inoltre chi vorrà fare un gesto doppiamente solidale potrà fare una donazione di 12 euro e decidere di destinare la pasta all’associazione Acisjf, che dal 1902 a Firenze aiuta gratuitamente donne sole e madri con minori ad integrarsi. La consegna sarà fatta direttamente da ATT. Tutti coloro che rinunceranno alla confezione regalo riceveranno una e-card per comunicare la propria scelta alla mamma. “Vogliamo fare un augurio speciale a tutte le mamme, soprattutto a quelle che stanno affrontando un momento difficile a causa della malattia oncologica o di una condizione di fragilità” spiega Giuseppe Spinelli, presidente ATT. “Il loro è un ruolo fondamentale e vanno festeggiate con un dono speciale. Vorremmo che la festa della mamma fosse una giornata di festa ma anche un’occasione per aiutare i malati di tumore e tutte le madri che vivono una situazione di disagio. Spero che quest’anno la Festa della Mamma possa portare un po’ di gioia e serenità in tutte le famiglie”.

Riuso e creatività

L’educazione alla sostenibilità è invece la strada seclta dallo staff di animatori ed educatori del parco di Pinocchio-Collodi, che hanno creato alcuni piccoli oggett che doneranno alle mamme in visita sabato 8 e domenica 9 maggio, in occasione della festa della mamma. Sempre sul percorso di promozione, soprattutto verso i bambini, della cultura del riciclo creativo sono stati impiegati oggetti che avevano avuto un diversa funzione , come farfalle e fiori di stoffa utilizzati per decorazioni primaverili e trasformai in decorazioni per la casa, oppure i tappi in sughero di bottiglie utilizzati per la creazione di pendenti per portachiavi o di segnalibri decorati.



Gli oggetti possono essere ricreati facilmente anche a casa e sul profilo youtube Pinocchio-Fondazione Nazionale Carlo Collodi e sui profili instagram e facebook del Parco di Pinocchio Collodi sono inseriti alcuni video per mostrare la procedura di creazione.