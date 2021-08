Toscana, lettere di sospensione per 4.500 medici e infermieri non vaccinati

- © Comune Firenze

Con il decreto legge numero 44 del 2021 (articolo 4) il Governo ha introdotto l’obbligo vaccinale anti-Covid per tutto il personale sanitario. In Toscana i sanitari non vaccinati sono 4.500. Ora rishiano la sospensione . “Stanno partendo le lettere di sospensione per gli operatori sanitari no vax” ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani. “ Chi non intende vaccinarsi non può prendersi cura degli altri . Non posso concepire il fatto che ci siano medici o infermieri che non si vaccinano per scelta, nonostante la professione che svolgono” prosegue il governatore. “Saremo rigorosi nel rispetto della legge. Noi consentiamo a tutti di rivedere le proprie scelte, di avere i tempi per farlo. Ma poi quando si tirano le somme non ci sono deroghe. Nel momento in cui entro in ospedale per curarmi, devo sentirmi sicuro di non prendere un virus. L’unica garanzia può essere quella della guarigione”.

Sul tema è intervenuto anche l’Ordine dei medici della provincia di Firenze. “Scatteranno a breve le prime sospensioni di operatori sanitari fiorentini che non si sono vaccinati. L’Ordine ha appena ricevuto le lettere dall’Asl, che sta chiudendo l’istruttoria. Per il momento ci sono stati segnalati cinque nominativi. Domani si riunirà il consiglio straordinario dell’ordine per deliberare le sospensioni” ha annunciato il presidente dell’Ordine, Pietro Dattolo. “Una volta ricevute le lettere dell’Asl – spiega Dattolo – l’Ordine prende atto dell’inadempienza e quindi ratificherà la sospensione attraverso un consiglio straordinario. Per il momento i dati ci confortano: il numero di medici, infermieri e assistenti non vaccinati è basso, ci auguriamo che le proporzioni rimangano queste. E comunque ribadiamo il nostro appello: vaccinatevi. Chi non lo ha fatto può prenotarsi ed evitare la sospensione. Ma la vaccinazione non è una questione di opportunismo. È un atto di generosità, di altruismo, di serietà, di responsabilità, di coerenza con la nostra professione . Anche di eticità e coscienza. Un medico che ha posizioni no vax dovrebbe avere il buon senso di cambiare professione. Nel caso in cui il numero dei non vaccinati fosse particolarmente rilevante, viste le numerose sospensioni, si correrebbe il rischio di mettere in difficoltà il sistema sanitario fiorentino”.

Un milione di non vaccinati in Toscana