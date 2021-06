Toscana, la regione più amata dagli stranieri. Boom di prenotazioni

Isola del Giglio - © Federico Burgalassi / Unsplash

Mare, montagna e città d’arte sono in cima al diario di viaggio dei 12 milioni di stranieri che hanno scelto l’Italia per le loro vacanze estive, secondo l’indagine di Demoskopika per conto del Comune di Siena sui consumi turistici degli stranieri pubblica in anteprima dall’Ansa. Circa la metà del campione intervistato opta per il mare (48,4%) o per mete esotiche (3,9%), bene anche la montagna (15,1%), le “città d’arte, cultura e borghi” (12,3%) e la tipologia “campagna, agriturismo” (8%). Tra le cinque regioni più gettonate c’è la Toscana. Insieme a lei anche Trentino Alto Adige, Sicilia, Puglia e Lombardia .

Europei e americani

Oltre 25 milioni i pernottamenti (+15,3% sul 2020) e 12,3 milioni gli arrivi in Italia tra giugno-settembre provenienti da Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Usa. Oltre la metà degli stranieri di questi 5 paesi, infatti, avrebbe già deciso di andare in vacanza, il 5% optando per l’Italia. Mare, montagna e città d’arte le mete preferite. In particolare, a optare per l’offerta ricettiva “tradizionale”, legata al comparto alberghiero ed extra-alberghiero, poco più di 7,2 milioni di turisti con un incremento stimato del 29,2% rispetto allo stesso arco temporale dello scorso anno, cioè giugno-settembre del 2020.

L’altro lato della medaglia

Sul versante opposto, infine, un più che significativo 44,6% ha già rinunciato alle vacanze . I motivi? In primo luogo, per il timore di viaggiare (17,7%), modalità immediatamente seguita dall’impossibilità economica (14,6%) o dall’aver già rinunciato, al di là dell’emergenza sanitaria (12,2%).

Il profito del turista