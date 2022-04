Cinque referendum abrogativi e le elezioni amministrative in 28 comuni, di cui due capoluogo. Il 12 giugno si torna alle urne anche in Toscana, per decidere sui quesiti in tema di giustizia e, per alcuni cittadini, scegliere il nuovo sindaco. Una prova importante per un lungo election day: si vota infatti in una unica giornata, dalle 7 alle 23, sia per la consultazione referendaria che per la prima tornata delle amministrative.

Le elezioni amministrative in Toscana: i Comuni al voto

Sono 28 i Comuni toscani chiamati al voto domenica 12 giugno per l’elezione diretta dei sindaci che resteranno in carica cinque anni. L’eventuale turno di ballottaggio per i comuni sopra i 15mila abitanti è fissato dopo 14 giorni, domenica 26 giugno. Gli elettori esprimeranno anche le preferenze per i candidati al consiglio comunale.

In Toscana saranno 362.391 gli aventi diritti chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino. Si vota in 9 delle 10 province, di cui due capoluoghi: Lucca e Pistoia. Sono 5 i comuni al di sopra dei 15mila abitanti e 23 i piccoli (per i quali non è previsto ballottaggio, ma solo turno unico). Nel dettaglio, i Comuni coinvolti per ogni singola provincia.

Nella città metropolitana di Firenze, si vota solo a Rignano sull’Arno .

. In provincia di Arezzo, sono chiamati al voto i cittadini di Monte San Savino e Montemignaio .

e . Nella provincia di Grosseto, vanno alle urne i comuni di Manciano, Pitigliano e Campagnatico .

. In provincia di Livorno, elezioni a Campo dell’Elba, Porto Azzurro, Marciana Marina e Sassetta .

. Si vota a Lucca città, poi nella provincia: Camaiore, Porcari, Forte dei Marmi e Bagni di Lucca .

città, poi nella provincia: . Per la provincia di Massa-Carrara urne aperte a Carrara, Aulla, Mulazzo e Zeri .

. Nella provincia di Pisa sono chiamati alle urne i cittadini di Bientina e Riparbella .

. Si vota a Pistoia città e nella provincia a: Quarrata, Serravalle Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana .

città e nella provincia a: . Nella provincia di Siena si va al voto a Montalcino e Sarteano.

Sul sito della Regione Toscana, nelle pagine dell’Osservatorio elettorale, è disponibile un archivio con tutti i risultati elettorali -aggregati, per provincia e per comune – di tutte le elezioni regionali dal 1970, le provinciali dal 1951, le comunali dal 1946 e le europee dal 1979. Lo storico di tutte le consultazioni elettorali è disponibile anche sul sito del Ministero dell’interno.

I referendum abrogativi: quesiti e quorum

Tutti i toscani aventi diritto al voto sono chiamati ad esprimersi sui 5 quesiti referendari in materia di giustizia ritenuti ammissibili dalla Corte Costituzianale. In principio i quesiti erano di più, ma tre sono stati dichiarati inammissibili dalla Consulta e riguardavano: l’eutanasia, la legalizzazione della coltivazione della cannabis e la responsabilità civile diretta dei magistrati.

Si tratta di un referendum abrogativo, per questo è previsto un quorum affinché sia valido: devono andare alle urne il 50% più uno degli aventi diritto, altrimenti la tornata non è valida. Si mette la X sul “Sì” per chiedere l’abrogazione di quanto spiegato nel quesito, mentre la X va sul “No” per lasciare tutto com’è.

Ecco i 5 quesiti e la relativa spiegazione: