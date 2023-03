La Toscana protagonista a “tourismA” il Salone dell’archeologia e del turismo culturale

Il ritrovamento dei bronzi etruschi a San Casciano dei Bagni

Per tre giorni Firenze sarà capitale della cultura e dell’arte grazie a tourismA il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si terrà al Palazzo dei Congressi dal 24 al 26 marzo.

La IX edizione della manifestazione organizzata da Regione Toscana e la rivista ArcheologiaViva vedrà tre giornate di appuntamenti con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.

In programma decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, archeo-degustazioni di pietanze etrusco-romane, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, musei digitali. Tutto a ingresso libero.

Tanti i temi: dall’archeologia della Toscana e della Sardegna, fino all’Egitto e al Vicino Oriente, con interventi di docenti universitari, ricercatori, direttori di musei e professionisti del turismo culturale.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è soffermato sul valore del Salone “diventato il punto di riferimento dell’archeologia. Archeologia che ha riportato in vita i tesori di San Casciano dei Bagni: più di cento statue e oltre cinquemila monete che ho potuto ammirare a Grosseto, dove stanno lavorando in vista della mostra che si terrà al Quirinale il prossimo 14 giugno. Questo mi ha fatto capire il valore e la capacità di richiamo verso quei territori che può significare una straordinaria scoperta come questa. E lo stesso – ha proseguito – dicasi per tante altre zone della Toscana che hanno svelato altri tesori, come le statue etrusche rinvenute a Poggio Colla, vicino Vicchio del Mugello, esposte a Milano con grande successo di visitatori, o gli scavi che stiamo pensando di riattivare con risorse regionali nella piana pratese a Gonfienti, dove è stata scoperta la più grande città etrusca. Insomma tante scoperte che restituiscono la storia di questa regione, la sua identità, la sua cultura ed in grado di stimolare flussi di visitatori”.

Secondo l’assessore al turismo Leonardo Marras, tourismA “è un appuntamento che si consolida sempre di più, sicuramente uno dei più importanti a livello nazionale per questo tipo di offerta che peraltro si sposa benissimo con la Toscana. Proprio nel turismo culturale abbiamo visto che destinazioni meno conosciute, nel 2022, hanno registrato dinamiche davvero interessanti, spesso anche raggiungendo i livelli pre pandemia. A dimostrazione che c’è ancora tanto da lavorare sull’offerta, che non è soltanto quella tradizionale ma anche quella diffusa, come ad esempio quella che riguarda gli Etruschi”. Quindi la conclusione, con uno sguardo alla stagione 2023. “Il turismo tradizionale ha subito i contraccolpi della pandemia: nel 2022, le città d’arte non sono riuscite a tornare ai livelli del 2019. Manca un 20% che contiamo di recuperare nel 2023. Se le premesse sono quelle che stiamo osservando con l’inizio della primavera, il record 2019 potremmo anche superarlo”.

Tutti gli appuntamenti di tourismA 2023

La Toscana sarà protagonista della tre giorni e racconterà: le terre degli Etruschi, Cortona e l’Egitto nel nuovo allestimento del MAEC, i progetti dell’Università di Firenze in Asia occidentale, Vetulonia 2023 Meraviglie del MANN in mostra al MuVet e nuove scoperte dalle Terre degli Etruschi, il Sistema Museale Arcipelago Toscano: progetti e buone pratiche di valorizzazione per i siti museali e aree archeologiche delle isole toscane, “La via lattea” Maternità e infanzia dall’Antichità alla Collezione Bellucci

Grotta Lattaia a Cetona in provincia di Siena e il Culto del latte.



Inoltre sabato 25 marzo nel grande auditorium appuntamento con i protagonisti della scoperta dei famosi Bronzi di San Casciano dei Bagni per saperne di più sulle ultime novità emerse dal restauro dei reperti.

tourismA 2023

tourismA 2023 sarà anche l’occasione per assegnare il XI Premio Francovich, per il miglior museo o parco archeologico a tema medievale dell’anno, e del Premio GIST-ACTA Archaeological & Cultural Tourism Award, per la migliore realtà di turismo culturale dell’anno.

Non mancheranno laboratori di archeologia sperimentale per imparare a costruire una lucerna romana, creare pendagli con incisioni in etrusco, realizzare un cartiglio egizio, suonare strumenti musicali preistorici e molto altro.

A corredo della manifestazione, tanti stand per i corridoi di Palazzo dei Congressi in cui i maggiori musei d’Italia e realtà di promozione turistica si presenteranno al pubblico permettendo di interagire direttamente con i promoter.

La manifestazione ospiterà infine lo svolgimento, su tutte le tre giornate, del XIX Incontro Nazionale di ArcheologiaViva, che si terrà ad orario continuato nell’Auditorium della struttura.

tourismA 2023 sarà inaugurato dal taglio del nastro del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani venerdì 24 marzo alle ore 10.30

Per informazioni più dettagliate sul programma visita: https://www.tourisma.it/

Parco di Baratti – Necropoli delle Grotte – © Parchi Val di Cornia S.p.A.