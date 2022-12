Il deposito della Tramvia di Firenze

Inizia una nuova e decisiva fase per la tramvia fiorentina. A cambiare completamente aspetto a partire da questo mese di dicembre è viale Spartaco Lavagnini, arteria centrale per la circolazione fiorentina che sarà interessata dai lavori per la realizzazione della sede tramviaria della futura linea Fortezza-San marco.

Il cantiere su viale Lavagnini

Si tratta di interventi legati ai sottoservizi necessari per la realizzazione della linea Fortezza-San Marc0. Il cantiere riguarda la parte centrale del viale ed è articolato in due fasi. La prima interessa il tratto da piazza della Libertà fino all’altezza di via delle Mantellate.

L’allestimento ma sarà effettuato di notte, a partire dalle 21 di lunedì 5 dicembre in modo che alle 5 di martedì 6 dicembre sia in vigore il maxi cantiere, così da dare modo ai fiorentini di abituarsi al nuovo assetto viario .

In contemporanea andranno avanti anche i lavori di sistemazioni urbanistiche sul controviale andando a interessare, a fine mese, anche il tratto tra l’istituto comprensivo Pieraccini (altezza via Leone X) e viale Strozzi.

Le modifiche alla viabilità

Dal punto di vista della circolazione, saranno mantenute due corsie in direzione di viale Strozzi, una su ciascun lato del cantiere con spostamento del new jersey a centro carreggiata; due corsie anche per la direttrice verso piazza della Libertà.

La fase successiva prevede l’ampliamento del cantiere nel tratto fino all’incrocio con via Poliziano ed è programmata nella notte tra il 27 e il 28 dicembre con le stesse modalità dell’allestimento precedente; quindi, avvio delle operazioni alle 21 in modo che la mattina successiva sia operativo il nuovo assetto della mobilità. In entrambe le fasi i veicoli provenienti da via Poliziano potranno proseguire verso via Santa Caterina d’Alessandria e su viale Lavagnini sia in direzione Fortezza che in direzione piazza della Libertà. Tempo previsto di questa fase di lavori 85 giorni.

I cantieri sul controviale

Per quanto riguarda le sistemazioni urbanistiche del controviale, a dicembre continuano i lavori nel tratto tra via Duca d’Aosta e via Bonifacio Lupi e tra via Santa Caterina d’Alessandria e la scuola Pieraccini. Questi cantieri saranno smontati dal 23 dicembre e nella notte tra il 28 e il 29 dicembre le lavorazioni si sposteranno nel tratto successivo del controviale da via Leone X a viale Strozzi. Anche in questo caso sono previsti divieti di transito e di sosta sul controviale.

Sarà traslato anche il new jersey con due corsie verso la Fortezza e quattro verso Libertà con accumulo per la svolta all’altezza di via Leone X. Durata prevista 85 giorni. (mf)