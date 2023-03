Tracciato linea T3

Si allungano i binari per la tramvia fiorentina, mentre proseguono a pieno ritmo i lavori della linea T2, Fortezza-San Marco, già si pensa al collegamento verso la zona sud-est per Bagno a Ripoli e Rovezzano.

32 fermate in totale, 17 nel tratto Libertà-Bagno a Ripoli e 15 tra Libertà e Rovezzano .

In totale i chilometri saranno 13,4 (rispettivamente 7,2 e 6,2). I lavori partiranno – o almeno così è previsto – alla fine di quest’anno e l’intero tracciato sarà realizzato con due distinti interventi. Si partirà dal collegamento verso Bagno a Ripoli e a seguire per Rovezzano.

Obiettivo? 2030

Con l’ampliamento del sistema tramviaro, l’obiettivo che intende raggiungere Palazzo Vecchio è rafforzare il sistema del trasporto pubblico locale su ferro e ridurre il traffico privato. Si stima che, con il sistema a regime, il numero annuo dei passeggeri passerà dagli attuali 37,2 milioni a 85 milioni, mentre la riduzione delle emissioni di Co2 passerà dal dato odierno di -14.300 tonnellate/anno a -32.700 t/anno.

L’orizzonte temporale affinché tutta la rete sia a regime è il 2030, che è l’anno indicato per raggiungere gli obiettivi contenuti nell’Agenda delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile. E Firenze punta anche e soprattutto sulla tramvia per non mancare il traguardo.

Il tracciato della futura linea T3

Tornando alla futura linea per la zona sud-est, la linea Libertà-Bagno a Ripoli (linea 3.2.1) partirà da Piazza della Libertà (con il capolinea previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni) imboccherà viale Matteotti, attraversando i viali di circonvallazione fino a viale Giovine Italia, per proseguire sui Lungarni Pecori Giraldi, del Tempio e Cristoforo Colombo. Superato il Ponte da Verrazzano il tracciato percorrerà via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli, fino a svoltare in via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli.

La linea 3.2.2, quella per Rovezzano inizierà da viale Don Minzoni, al termine del quale sotto-attraversa i binari ferroviari per immettersi in superficie sul Vìviale dei Mille, svolterà su viale Fanti e qui effettuerà una fermata alla stazione di Firenze Campo Marte, proseguirà su viale Malta, viale Fanti, via Mamiani, via del Gignoro, per terminare al capolinea nei pressi della stazione ferroviaria di Rovezzano.

Qui il video del Comune di Firenze con il tracciato delle due linee:

Online i cantieri in corso sulla Linea 2

Per aggiornare i fiorentini anche delle modifiche alla viabilità il Comune di Firenze ha arricchito il sito web www.firenzetramvia.it di una pagina interamente dedicata ai cantieri. Mappe e modifiche alla circolazione direttamente online e di facile consultazione.

Sulla mappa è possibile visualizzare anche il tracciato del tratto Fortezza-San Marco della linea T2 attualmente in costruzione. Cliccando sul tratto di strada interessato alla modifica della viabilità, si visualizzano le date di inizio e fine provvedimento e la relativa ordinanza (che può anche essere scaricata).