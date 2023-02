Trema la terra a Siena: gente in piazza del Campo dopo le scosse

Piazza del Campo a Siena – © FB Luigi De Mossi

Trema la terra a Siena: alle 21.51 di mercoledì 8 febbraio il sismografo ha registrato un terremoto di magnitudo 3.5. Molte le persone che si sono riversate in strada già durante la notte e che hanno dormito in auto. La scossa è stata avvertita in gran parte della Toscana, in maniera abbastanza nitida in Chianti e in Val d’Elsa. Tante le scosse successive registrate dall’Ingv. Lo sciame sismico è proseguito.

La Sala operativa della Protezione civile, si spiega in una nota della Regione, si è immediatamente attivata, per effettuare controlli e fornire assistenza alle persone impaurite uscite nelle strade e nelle piazze. Sono stati circa 50 i volontari che nella notte hanno distribuito coperte e bevande calde a chi si era ritrovato in cinque punti strategici della città, concordati con la prefettura.

Gente in piazza del Campo, verifiche ok

Nella tarda mattinata di giovedì 9 erano una sessantina le scosse registrate dall’Ingv anche di magnitudo 2.7. Dopo la chiusura degli uffici comunali segnalata gente in piazza del Campo. “Proseguiranno per tutta la giornata le verifiche strutturali da parte dei vigili del fuoco, della Provincia e degli uffici tecnici comunali negli immobili che sono stati segnalati. Le Forze dell’ordine non hanno registrato situazioni di criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica” si spiega dalla prefettura.

Regolari, si spiega dall’Azienda ospedaliero universitaria, i servizi all’ospedale. Le verifiche sono state effettuate dalla Squadra Anti-incendio, attiva 24 ore al giorno e formata anche sulla gestione delle emergenze. La direzione dell’Aou Senese ha deciso di non assumere misure precauzionali per non causare disagi per l’utenza.

L’Aou ringrazia il personale sanitario. “Durante la notte sono stati tanti i professionisti dell’Aou Senese che hanno rassicurato i pazienti spaventati per le scosse di terremoto, in particolare madri e bambini ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini“.

Chiusi scuole, musei, università. Evacuato il tribunale

Il sindaco Luigi De Mossi e la giunta, in particolare l’assessore alla protezione civile Francesca Appolloni, assieme al comandante della Polizia Municipale, stanno monitorando la situazione.

In queste ore le squadre della Polizia Municipale e della Protezione Civile stanno effettuando controlli sulle strade e sulle strutture comunali. Si stanno concludendo intanto i controlli disposti nelle scuole e in uffici pubblici (chiusi come impianti sportivi, università e musei).

Anche la Provincia di Siena sta effettuando, attraverso i propri tecnici, i sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici di proprietà dell’ente. Al momento non si sono registrate criticità. Scuole chiuse anche Monteroni d’Arbia e Gaiole in Chianti. Chiusi, “in via precauzionale, nell’attesa di approfondite verifiche sui fabbricati“, gli uffici di tribunale e procura. Chiusa anche la Torre del Mangia.

Per l’Istituto Sarrocchi di Siena, si precisa che all’interno del laboratorio di meccanica si sono verificati i distacchi di alcune porzioni di intonaco. Si sottolinea che la scuola non ha nessun problema di tipo statico né strutturale. Lo spazio non potrà essere utilizzato nei prossimi giorni non per motivi di stabilità ma per esigenze di ripulitura delle parti distaccate.

Giani: valutazione danni tranquillizzante

“Le informazioni della gente che per paura si accalcava in piazza del Campo a Siena come se fosse il giorno del Palio, mi avevano fortemente preoccupato, ma devo dire che poi, fatta la valutazione di riscontro sui danni, possiamo esprimere un’opinione tranquillizzante” ha commentato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito delle scosse di terremoto avvertite nella serata di mercoledì a Siena.

“Ho avuto contatti costanti fin da ieri, ricordo la prima telefonata con esponenti della Protezione Civile alle 23.30, e ci siamo tenuti in contatto tutta la notte“, ha spiegato Giani.

Gli operatori del sistema di Protezione Civile e personale dei Comuni si sono attivati per i controlli e per fornire assistenza. “Ringrazio tutte le donne e uomini del nostro sistema di Protezione Civile e personale degli enti impegnati. La sala regionale è pienamente attiva, al momento non ci sono situazioni critiche” ha aggiunto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Attiva la sala di protezione civile a Siena

In seguito alle scosse di terremoto è stata attivata la sala operativa della protezione civile del Comune di Siena Giancarlo Rossetti in strada di Cerchiaia. Sono attivi i numeri telefono 0577 292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell’evento.

L’impegno dei volontari

Fin dalle prime scosse registrate sul territorio, il sindaco ha effettuato le prime valutazioni sia dalla sala della protezione civile “Giancarlo Rossetti” in strada di Cerchiaia, sia da quella provinciale presso il Comando dei Vigili del Fuoco in località Ruffolo, assieme alle altre autorità cittadine e territoriali.

L’amministrazione comunale ha ringraziato i volontari che, pur in un momento di difficoltà, hanno lasciato le proprie famiglie per mettersi a disposizione della comunità.