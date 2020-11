Tuscany Together: prosegue il percorso per rilanciare il turismo in Toscana

Il turismo in Toscana

Grande partecipazione per il percorso “Tuscany Together”, promosso dalla Regione per rilanciare il turismo che sta vivendo un momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ieri oltre 200 tra sindaci, assessori e tecnici, in rappresentanza dei ventotto ambiti turistici in cui è suddivisa la Toscana, hanno partecipato al meeting online per pianificare insieme le strategie di promozione della regione, le linee di indirizzo e la campagna 2021.

Riposizionare l’immagine della Toscana nel mondo

E all’incontro, promosso da Toscana Promozione Turistica, assieme al direttore dell’agenzia Francesco Palumpo e a Simone Gheri direttore di Anci Toscana, l’associazione dei comuni, c’era anche il neo assessore regionale al turismo Leonardo Marras.

“Il turismo – spiega l’assessore Marras – , come gli altri settori che guardano a mercati internazionali, è tra i più colpiti: l’immagine della Toscana è colpita”. “Dobbiamo dunque – aggiunge – prima di tutto riposizionarla nel mondo e per farlo è fondamentale non disperdere le energie, proseguire con il lavoro di coprogettazione che è stato fatto e che gli ambiti stanno facendo in queste settimane sulla piattaforma, puntando sui prodotti turistici omogenei che attraversano trasversalmente proprio diversi ambiti”. “Ovviamente è anche importante – conclude – mettere a disposizione della promozione le risorse necessarie e ci impegneremo a farlo”.

Per l’assessore la partecipazione numerosa a Tuscany Together è indice di una volontà condivisa forte di ripartire al più presto e si è impegnato a visitare il prima possibile ciascun ambito per conoscere da vicino protagonisti e progetti.

Una strategia condivisa per uscire dalla crisi

Gheri, come Anci Toscana, ribadisce la forza dell’agire condiviso fra gli enti locali e il sistema regionale del turismo, quale metodo strutturato per uscire nel miglior modo possibile dalla crisi del settore.

“Collaborare insieme e avere una strategia condivisa – commenta Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica – vuol dire fare un lavoro puntuale sui prodotti turistici della destinazione, un metodo marketing-oriented, tradotto anche in linee guida e in una piattaforma informatizzata messa a disposizione degli ambiti per guidare le scelte degli attori verso un deciso orientamento al mercato. La piattaforma è uno strumento fortemente innovativo utile per promuovere i molti brand della Toscana noti nel mondo e definire in modo capillare e condiviso obiettivi e risultati da raggiungere con progetti coerenti sui vari asset”.

Il direttore parla poi di strumenti dinamici e in adattamento continuo, con workshop, laboratori e webinar per accompagnare gli operatori del territorio e ribadisce le parole chiave per farsi trovare pronti quando i mercati riapriranno: scelte condivise e trasparenti, organizzazione, strumenti innovativi e capacità di proposta.

Gli ambiti turistici, attraverso la piattaforma online di Tuscany Together, potranno inserire e completare le informazioni che riguardano la propria offerta, i propri progetti e le proprie strategie.