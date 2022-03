Ucraina, profughi accolti a Prato e Lucca. Betori: “Urgente lavorare per la pace”

Monsignor Giuseppe Betori

Prosegue la solidarietà della Toscana . A oggi, infatti, 160 profughi sono stati ospitati dalla diocesi di Lucca (dove ci sono ben 270 privati che hanno messo a disposizione la propria casa), mentre sono 324 i cittadini ucraini complessivamente presenti nella provincia di Prato (tra cui 156 minori, per cui prosegue l’inserimento nelle scuole).

L’appello

“Chi ha responsabilità politiche e diplomatiche lavori per arrivare a una pace urgente e quanto mai necessaria per l’Ucraina e per tutti i popoli del mondo, anche per il popolo russo” ha detto il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nell’omelia pronunciata alla messa per la celebrazione dell’Annunciazione del Signore nella basilica di Santissima Annunziata a Firenze. “Facendo oggi memoria dell’inizio della vita umana del Figlio di Dio non possiamo non portare nel cuore e nella preghiera le vite umane che la guerra violentemente recide, in specie quelle dei bambini e quelle delle donne che portavano nel loro grembo una nuova vita”.



Insieme al Papa Ucraina, il punto sull’accoglienza Parla il Prefetto di Firenze