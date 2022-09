Una gara per le sole auto elettriche ed ibride. A Prato arriva la Green Race Valle del Bisenzio

© Smile Fight

La città di Prato si prepara ad ospitare la prima edizione della Green Race Valle del Bisenzio, una competizione a cui sono ammesse solo le vetture ad alimentazione elettrica, ibrida o endotermica. La gara, organizzata dall’Automobile Club di Prato, si terrà tra sabato 17 e domenica 18 settembre e la partenza è fissata da Piazza Mercatale.

Il percorso

Le auto iscritte alla competizione percorreranno 200 km tra gli splendidi scenari toscani, divisi in due settori che vedranno i concorrenti “salutare” gli abitati di Montemurlo, Tobbiana, Lentula, Vernio, Cavarzano, Vaiano, con la volontà da parte degli organizzatori e delle case automobilistiche coinvolte, di legare il passato, la cultura le tradizioni ad un futuro che non rinneghi la storia, ma che ne esalti, invece, la logica e la continuità in un progresso tecnologico intelligente e costruttivo.

Rientrati a Prato, dopo una sosta tecnica in Piazza Mercatale, la gara riprenderà il suo percorso dirigendosi a sud per riscoprire la sua storia “medioevale ed etrusca”, attraversando i comuni di Quarrata, Vinci, Verghereto, Carmignano, Poggio a Caiano. L’arrivo finale riporterà i concorrenti in Piazza Mercatale dove si terrà la premiazione.

Chi vincerà?

Il vincitore non sarà chi arriverà per primo impiegando meno tempo possibile, anzi chi troverà il giusto equilibrio tra chilometri percorsi e consumi. Si tratta infatti di una gara a regolarità media per vetture con ad energie alternative. Vedremo quindi sfilare le più importanti case automobilistiche che hanno deciso di puntare su alimentazioni più rispettose dell’ambiente e che entro il 2035 interromperanno la produzione di veicoli diesel o a benzina. Una manifestazione che vuole evidenziare come in questo settore sia possibile una scelta più green e sostenibile per l’ambiente dove viviamo.

La gara in salita

Per domenica del 18 settembre sarà in programma un altro tipo di competizione. I concorrenti saranno a Vaiano dove si sfideranno lungo i 3 km della storica gara in salita della “Vaiano-Schignano”, percorrendo le cinque manche previste, nel rispetto dei tempi imposti. A seguire la premiazione si terrà a Villa del Mulinaccio. Due giornate di gare che andranno così a valorizzare le competizioni sportive, le innovazioni tecnologiche e l’ambiente.