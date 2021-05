Vaccini: dalla prossima settimana al via le prenotazioni per gli over 60

Il primo vaccinato all’ospedale Le Scotte di Siena

Dalla prossima settimana in Toscana si apriranno le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per tutti gli over 60. Lo ha annunciato ieri sera sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani, precisando che “il vaccino che sarà

somministrato dipende dalla disponibilità“.

La campagna vaccinale quindi dalla prossima settimana andrà a coinvolgere i nati dal 1952 al 1961 i quali potranno prenotarsi sul portale dedicato della Regione.

Oggi aperte le prenotazioni per 65-69enni

Intanto questa mattina alle 9 sul portale regionale è stata aperta la nuova finestra di prenotazione del vaccino per le persone tra i 65 e i 69 anni, ovvero i nati tra il 1952 e il 1956: saranno a disposizione, fino a esaurimento, 9.600 dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson.

Le 9.600 dosi J&J sono finite in 23 minuti. “Alle 9 – fa sapere Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione della Regione – oltre 26mila persone erano collegate al portale in attesa dell’apertura della finestra. Abbiamo registrato 912 prenotazioni al secondo”.

Chiusa l’agenda J&J, fanno sapere dalla Regione, le prenotazioni per i 65-69enni andranno comunque avanti grazie a 92mila dosi Pfizer con somministrazioni da programmare per tutto il mese, fino a domenica 30 maggio.

La Regione inoltre ha annunciato l’attivazione anche per gli over 70 del numero verde ProntoVaccino 800117744. Attivato per gli over 80, ora il numero verde è anche a disposizione degli over 70: alla chiamata telefonica risponderà un operatore, che prenderà le informazioni indispensabili ovvero il nome e il numero di telefono della persona, che sarà contattata successivamente, entro 24 ore, da un altro operatore, che prenoterà sul portale l’appuntamento per la vaccinazione, sulla base delle indicazioni fornite.

Sulle prime dosi per over 80 Toscana al top

Sulle somministrazioni delle prime dosi di vaccino per gli over 80 la Toscana è la regione più avanti, insieme al Veneto.

“Abbiamo più del 96% di vaccinazioni nella categoria degli over 80, questo significa che rispetto ad altre regioni, attraverso il lavoro dei medici di famiglia, noi siamo riusciti anche a raggiungere l’ottantenne che si trova in condizione di disagio a casa e non si poteva muovere” ha sottolineato ieri il presidente Giani.

“Stiamo andando bene sui 70-79enni – ha aggiunto Giani – e partiremo domani con la prenotazione dei 65-69enni. Finora ci siamo concentrati sulle categorie degli anziani e dei più fragili, ora però anche noi cercheremo di dare risposte attraverso i vaccini J&J e Astrezeneca, a quella categoria dei 60-69enni”.

Giani ha poi detto che “ci stiamo avvicinando al milione di prime dosi per la popolazione toscana. Sappiamo che dobbiamo arrivare a coprire 2,9 milioni di persone, il mio obiettivo è che questo avvenga entro la fine di settembre”.