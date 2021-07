Vaccini, dopo Ferragosto dosi anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

Vaccini - © Halfpoint

Dopo Ferragosto al via la vaccinazione per i ragazzi dai 12 ai 15 anni: un’altra fascia di età si aggiunge così alla popolazione da immunizzare. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani. “Per partire dopo ferragosto dobbiamo consentirgli la prenotazione e questo avverrà nel momento in cui ripartirà il portale”. Una variabile non da poco, legata alle forniture di vaccini che nel mese di luglio sono annunciate in calo. Una riduzione che comunque, come già assicurato, non metterebbe a rischio le somministrazioni già prenotate.

Ad oggi oltre un terzo dei toscani ha già completato il ciclo vaccinale e più del 65% delle persone ha ricevuto la prima dose, per un totale di circa 3,2 milioni di dosi somministrate. “Nel mese di giugno siamo arrivati a 900mila vaccinazioni fatte perché ci hanno mandato i vaccini – ha aggiunto – ma nel mese di luglio le previsioni dei vaccini che ci mandano non vanno oltre le 650mila, forse 700mila dosi. Ma abbiamo avuto la certezza di poter rispettare tutte le vaccinazioni prenotate”.

La riapertura del portale delle prenotazioni

Sarà probabilmente nei prossimi giorni e riguarderà gli appuntamenti di “agosto e settembre”. “Quando noi avremo la garanzia che tutto ciò che è stato prenotato potrà essere rispettato ripartiranno le agende – ha precisato il presidente – E per avere questa conferma dobbiamo avere dati un po’ più certi dei vaccini che ci manderanno a luglio e ad agosto. La riunione in cui prenderemo una decisione è giovedì”.

I vaccini ai turisti

Discorso a parte la questione legata ai vaccini per i vacanzieri, una questione da affrontare con i numeri certi alla mano. “Noi abbiamo 3,6 milioni di abitanti e prevediamo in un anno normale almeno 98 milioni di persone che, anche solo per una notte, vengono a dormire in Toscana. Le regioni non sono tutte uguali, noi abbiamo una forte corrente turistica. Oggettivamente se ci mandano i vaccini io sono prontissimo a poterli mettere a disposizione. Non è una polemica nei confronti di nessuno, se noi abbiamo una diminuzione vaccini nel mese di luglio rispetto a giugno io sono costretto a dire che vacciniamo prima i toscani”, ha precisato Giani.