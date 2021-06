Vaccini, la Toscana apre agli over 16. In arrivo 20 milioni di dosi

Giovane vaccinato - © CDC / Unsplash

In Toscana si apriranno lunedì 7 giugno le prenotazioni del vaccino anti covid per gli over 16 : ogni giorno due o tre nuove classi di età potranno prenotarsi sul portale regionale della campagna di vaccinazione. Lo annuncia il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social. Si parte il 7 giugno con i nati nel 1992-1993; l’8 giugno toccherà ai nati nel 1994-1995; il 9 giugno ai nati nel 1996-1997; il 10 giugno ai nati nel 1998-1999; l’11 giugno ai nati nel 2000-2001-2002, e infine il 12 giugno ai nati negli anni 2003-2004-2005.

Vaccinarsi (con ordine)

Per le vaccinazioni anti-Covid “noi manterremo un ordine: non vogliamo che avvenga quello che abbiamo visto su alcune televisioni oggi, dove 8 mila ragazzi si affollavano per poter avere un vaccino anche con spinte e pugni, quando in realtà i vaccini da poter distribuire erano poco più di mille” ha detto Giani, spiegando che in Toscana sono stati somministrati 2,2 milioni di vaccini, di cui 1,4 milioni di prime dosi. “Continuiamo attraverso il sistema delle prenotazioni” ha aggiunto il governatore. “In questa settimana le prenotazioni erano per i trentenni, nella prossima settimana saranno per i ventenni fino ai maggiorenni, al momento giusto somministreremo anche le dosi per quanto riguarda coloro che sono stati abilitati da qualche giorno con i Pfizer, dai 12 ai 16 anni. È evidente che cerchiamo sempre più sistemi perché non siano solo gli hub pubblici a somministrare dosi”. La Toscana, ha osservato Giani, “sta garantendo circa 30 mila vaccinazioni ogni giorno, e con l’aiuto dei medici di famiglia che hanno ripreso a fare attività, le vaccinazioni nei luoghi di lavoro, i farmacisti e dentisti che stanno collaborando negli hub pubblici, vediamo se arriviamo a 40 mila il giorno” .

20 milioni di vaccini

“Ieri il generale Figliuolo mi ha assolutamente dato tutte le garanzie che arriverà quello che è stato previsto, ovvero 20 milioni di vaccini da qui a fine giugno“ ha detto Giani. “Siamo fra le regioni indubbiamente messe meglio per la copertura dei fragili e degli anziani, ce l’ha riconosciuto sempre il generale Figliuolo. L’ho visto anche ieri al discorso del Quirinale a cui ero stato invitato come presidente della Regione, e mi ha ribadito che cercherà di far passare un po’ il messaggio che è passato dalla Toscana:[mark] attraverso i medici di base noi abbiamo coperto il 98% degli over 80, abbiamo cercato di lavorare su tutte le categorie di fragilità, e più di 350 mila particolarmente fragili sono stati vaccinati[/mark]“. Ora, ha concluso Giani, “dobbiamo lavorare molto su quelli che sono i 70-79enni, ancora ne mancano il 17-18%, e sulla fascia che stranamente sta risultando più riottosa alla vaccinazione, la fascia 60-69. Tra l’altro io ho 62 anni, il vaccino lo farò il 12 giugno”.

