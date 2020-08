Valorizzazione centri commerciali naturali, il bando da 650mila euro aprirà il 24 agosto

Firenze - © Radiokafka / Shutterstock.com

Spostata al prossimo 24 agosto l’apertura del bando per la concessione ai comuni (non in aree interne e con popolazione fino a 10mila abitanti) di contributi a sostegno di investimenti in infrastrutture per il turismo ed il commercio e per la micro-qualificazione dei Centri commerciali naturali e delle attività che vi operano . Le risorse regionali a disposizione ammontano a 650mila euro.

Obiettivo è stimolare investimenti pubblici di riqualificazione delle infrastrutture in zone caratterizzate da elevato valore e pregio oppure in considerazione di particolari situazioni di degrado, anche collegate a fenomeni di disomogeneità o desertificazione commerciale; interventi di infrastrutturazione, adeguamento e riqualificazione degli spazi comuni, valorizzazione della morfologia urbana, rinnovamento di spazi pubblici o recupero di immobili per finalità economiche e sociali.

Previsto un contributo in conto capitale fino a 20 mila euro euro. Per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti i progetti sono finanziati fino al 100% del loro valore ammissibile, mentre per quelli con popolazione compresa fra 5.001 e 10mila abitanti il cofinanziamento regionale arriva fino ad un massimo dell’80% del valore ammissibile, quindi i progetti possono arrivare a 25mila euro.

Tra le spese ammissibili, tutti gli investimenti per realizzare servizi innovativi al consumatore, servizi per la sicurezza di operatori e consumatori, micro-qualificazione infrastrutturale di centri storici e di centri commerciali naturali, interventi per rendere più competitive le micro e piccole imprese del commercio dei piccoli centri, allestimento di spazi comuni, abbellimento del contesto urbano, allestimento di punti informativi, di accoglienza o di desk informatizzati, riqualificazione spazi pubblici, riqualificazione e recupero immobili.

La gestione del bando, attraverso il proprio portale, è affidata a Sviluppo Toscana SpA: il testo del bando pubblicato sul BURT