Viareggio, al Teatro Jenco 300 ragazzi a confronto sul loro futuro

Siete Presente a Viareggio

Oltre trecento studentesse e studenti, provenienti dall’Isi Piaggia, Isi Marconi e IIS Galilei-Artiglio, hanno riempito il Teatro Jenco di Viareggio per partecipare a due ore serrate di ascolto e confronto sul loro futuro.

Era in programma “Siete Presente: giovani protagonisti del cambiamento”, evento-format inaugurato nel 2021 a San Rossore alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A organizzarlo è stato il gruppo lucchese, composto da alcuni coetanei dei partecipanti, della Task Force regionale di Giovanisì sulla partecipazione giovanile, per concludere dopo tre mesi un lungo viaggio di sensibilizzazione e coinvolgimento di oltre tremila studenti attraverso quindici scuole diverse – dalla Versilia alla Garfagnana, fino alla Piana di Lucca – durante il quale hanno conosciuto meglio gli strumenti a loro favore messi in campo dall’amministrazione regionale.

Allo Jenco le ragazze e i ragazzi, quasi tutti prossimi alla scelta post-diploma, hanno avuto la possibilità di informarsi sul ventaglio di scelte a loro disposizione, per studiare o per lavorare, una volta terminata la scuola superiore. Dalle borse di studio, ai corsi di formazione professionale, fino agli ITS, i cui nuovi bandi saranno disponibili a partire dal 2024. Oltre ai ragazzi della Task force e al coordinatore, il portavoce del presidente Giani Bernard Dika, sul palco sono saliti anche Diana Pjetraj e Roberto Bertocchi per portare la loro esperienza. Tramite Giovanisì Diana, 26 anni, ha svolto un corso IeFP per estetista mentre Roberto, 25 anni, ha frequentato un corso ITS della Fondazione ISYL per diventare supertecnico qualificato nel settore della nautica.

Pur non presente per altri impegni istituzionali, ha voluto esprimere apprezzamento per l’iniziativa il presidente della Regione Eugenio Giani. “Come dimostra l’evento odierno – ha detto Giani – l’esperienza della task force di Giovanisì si è rivelata molto concreta. Alcune ragazze e ragazzi hanno costruito assieme alla Regione un percorso di coinvolgimento che sta aiutando i loro coetanei a orientarsi per affrontare il futuro da protagonisti e non subirlo. Continueremo a sostenere iniziative di questo tipo perché vogliamo che la Regione Toscana sia sempre più vicina alle future generazioni”.

Alessando Rosati, che assieme agli altri membri lucchesi della task force regionale ha curato sia il percorso in questi mesi sia l’organizzazione dell’evento di stamani, ha sottolineato: “Esiste un’importante differenza tra essere protagonisti di un progetto ed esservi solo coinvolti. Oggi, e negli ultimi tre mesi, i giovani di questo gruppo sono stati protagonisti”. “Abbiamo dato corpo alla partecipazione giovanile – ha osservato Rosati – costruendo da zero il percorso sulla provincia di Lucca. È un successo che premia la scelta coraggiosa di Regione Toscana: dare opportunità e responsabilità ai giovani. Perciò noi oggi possiamo dire con orgoglio ‘Siamo Presente’”.

A fare gli onori di casa in occasione dell’evento è intervenuta l’assessora alle politiche culturali ed educative della Città di Viareggio Sandra Mei. “Siamo molto contenti e orgogliosi di ospitare questa iniziativa di Giovanisì”, ha detto Mei, aggiungendo: “Vedere un teatro, una platea così piena di giovani speranze riempe veramente il cuore. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato, grazie ai ragazzi che si sono impegnati. Parlare del loro futuro in un luogo di cultura è un messaggio molto positivo. E credo che la mattinata di stamani servirà a loro per mettere un seme che poi farà dei bellissimi fiori”.