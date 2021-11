Vitamina, la piattaforma web che porta gli integratori toscani in Europa

Il team di Vitamina

La moda degli integratori alimentari passa da servizi e proposte sempre più tagliati su misura per l’utenza finale. Da qui parte l’avventura di Vitamina, la prima piattaforma italiana che non si occupa solo del delivery ma anche della personalizzazione dei prodotti . Gli integratori venduti sono 100% made in Italy e vengono prodotti da un laboratorio fiorentino di lunga esperienza nel settore. Gli integratori, sono quindi 100% per 100% italiani. Le etichette sono prodotte a Pistoia dove si trova anche il magazzino. Ad eccezione di barattoli in plastica e scatole realizzati in Umbria tutto è Mmade in Tuscany.

La start up digitale ha mosso i primi passi grazie all’acceleratore di Nana Bianca e Fondazione Cassa di Risparmio, ancora oggi soci di minoranza del progetto. Ad avere l’idea tre giovani toscani: il manager Filippo Sala, la farmacista Giovanna Geri e il designer Marco Saccenti. Tre amici che hanno condiviso idee e passioni di un progetto di successo. L’attività sta crescendo rapidamente come i numeri testimoniano: “Nana Bianca ci ha fornito il capitale iniziale e in 4 mesi abbiamo bruciato le tappe per la costituzione della società passando da un foglio di carta ad avere già pronto il beta test, poi pochi mesi di test e infine siamo andati online. Tre anni fa avevamo un fatturato di 90mila euro, siamo arrivati l’anno scorso a 280mila euro – racconta Filippo Sala – A fronte di un fatturato triplicato abbiamo deciso di far crescere anche la società con un aumento di capitale attraverso l’intervento di investitori italiani e fondi venture capital”.

Gli integratori della start up Vitamina

La società punta a digitalizzare il settore degli integratori alimentari tenendo conto da una parte degli aspetti di innovazione tecnologica e dall’altra avendo un occhio di riguardo per i consumi sotto il profilo della qualità e della trasparenza. Ultimo aspetto, non certo secondario, la comodità della consegna a domicilio.

“Uno dei nostri punti di forza è proprio la personalizzazione degli integratori alimentari, si tratta di prodotti a marchio nostro. Siamo partiti con 13 tipi, oggi siamo a quota 27. Abbiamo poi messo a punto un test con un algoritmo sviluppato sempre da noi: è un questionario online in 4 sezioni in cui chiediamo di conoscere chi sei, gli obiettivi che ti poni, lo stile di vita e il tipo di nutrizione. In base alle risposte del test vengono consigliati da 1-4 integratori” conclude Sala. Se la consulenza iniziale è automatizzata, l’utente ha poi la possibilità attraverso alla live chat di chiedere e di avere risposte dal farmacista così da poter approfondire i casi particolari. Insomma davvero un servizio su misura destinato a scalare le posizioni anche dei mercati europei.