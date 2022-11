Vittime di violenza, a Pisa ora c’è uno sportello dedicato per ascolto e supporto

Una telefonata per una prima richiesta di aiuto e anche uno sportello dedicato. A Pisa c’è un nuovo servizio creato per le persone vittime di violenza, attivato dalla Pubblica Assistenza nell’ambito del progetto “Vanessa” promosso da Anpas Toscana. Nei locali dell’associazione in via Bargagna 2 ci saranno dunque volontarie e volontari opportunamente formati e preparati. Ci sarà anche un numero telefonico e una mail a cui le persone in difficoltà potranno rivolgersi per un primo contatto: 378 3040219 – vanessa@papisa.it.

“Il servizio partito a Pisa – ha detto la vicesindaco Raffaella Bonsangue nel corso della presentazione – assicura una disponbilità concreta di ascolto a queste persone, disorientate anche dalla violenza che subiscono e che non consente loro non solo di difendersi, ma nemmeno di pensare a come difendersi. Come Comune, pertanto, ringraziamo la Pubblica Assistenza e i volontari e le volontarie che hanno seguito specifici corsi formativi per dare un primo supporto alle persone fragili che si rivolgeranno allo sportello”.

Cosa è il progetto “Vanessa”

Il progetto “Vanessa”, elaborato da Anpas Toscana, riguarda la formazione specifica a gruppi di volontari per affrontare situazioni che vedono coinvolte persone vittime di violenza. Il progetto è già attivo in altri territori della provincia di Pisa grazie a volontarie di altre associazioni del Movimento Anpas. Progetto Vanessa da adesso si attiva anche a Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

“Nel rispetto della privacy e delle persone che si rivolgeranno al servizio, abbiamo stabilito di procedere con l’attivazione di uno specifico numero telefonico e una mail dedicata che serviranno per il primo contatto e a cui si potranno aggiungere, se necessario, incontri di persona nella nostra sede di via Bargagna, ove ci saranno le persone incaricate e specificatamente formate”, spiega poi il presidente della PAPisa, Alessandro Betti.