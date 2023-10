Formazione: arrivano i voucher per disoccupati e lavoratori in cassa integrazione

formazione professionale

Si sono aperti il 28 settembre gli avvvisi per i voucher formativi individuali per i disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego della Toscana e per i lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione. Ai contributi per la formazione, che vengono messi in campo da Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, potranno accedere anche operaie e operai ex Gkn.

Oltre 3,5 milioni di euro nel Patto per il Lavoro

Questo tipo di voucher è una delle misure previste nel Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana concertato con le parti sociali. La dotazione complessiva ammonta a circa 3 milioni e 667 mila euro.

“Si tratta di un importante provvedimento in aiuto a chi ha perso il lavoro e in grado di accelerare il ricollocamento occupazionale” spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, che sottolineano l’importanza della novità contenuta in questi avvisi, “a dimostrazione dell’attenzione che la Regione Toscana garantisce costantemente a chi si trova a vivere una situazione difficile”.

“Potranno accedere a questo strumento – specificano – anche quelle lavoratrici e lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, come ad esempio operaie e operai della ex Gkn”.

Le risorse sono state suddivise per ambiti provinciali sulla base delle indicazioni ricevute dai Tavoli di confronto locali in cui erano rappresentate le parti sociali del territorio: 291.702 euro a Pistoia, 125.151 euro a Prato, 334.640 euro ad Arezzo, 463.477 euro a Livorno, 313.857 euro a Siena, 426.371 euro a Lucca, 450.000 euro a Grosseto, 305.721 euro a Massa Carrara, 303.898 euro a Pisa, 652.529 euro a Firenze.

Fino a 3mila euro per voucher formativo

Per ogni voucher è previsto un importo massimo di 3mila euro, fruibile per una sola volta, e offre la possibilità di frequentare corsi per il rilascio di qualifica professionale, percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze, alla formazione obbligatoria, all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, o al conseguimento di patenti di guida superiori alla B e all’abilitazione professionalizzante rilasciata dalle autoscuole.

I corsi dovranno essere avviati entro 6 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria e concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio (salvo diversa durata prevista dal corso). Si potrà presentare domanda online.