A Firenze da oggi Ztl aperta dalle 16 per aiutare le attività economiche

Firenze

A Firenze Ztl aperta da oggi, venerdì 28 agosto, per aiutare le attività economiche del centro storico. La nuova disciplina sperimentale della Zona a traffico limitato resterà in vigore fino a fine settembre.

L’obiettivo è facilitare l’accesso al centro in una fase delicata per la vita cittadina e per le imprese del commercio e della ristorazione, a causa delle conseguenze della pandemia che hanno ridotto l’afflusso di turisti in città. Inoltre 1500 posti auto saranno disponibili a basso costo, per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini.

Ztl aperta dalle ore 16 con due varchi

I due varchi saranno aperti dalle ore 16, dal lunedì al venerdì. Da oggi quindi è in vigore l’apertura anticipata della Ztl limitata di due accessi: dalla porta di lungarno Vespucci/ponte Vespucci e dalla porta di via della Scala/Santa Caterina da Siena.

I controlli degli ingressi in ztl e della regolarità della sosta saranno affidati alla Polizia municipale con rafforzamento delle pattuglie dedicate.

1500 posti per parcheggiare

Per parcheggiare il Comune ha raggiunto due accordi. Il primo con Firenze Parcheggi, per quanto riguarda il posteggio sotto la stazione di Santa Maria Novella, e con un garage privato nella zona di Ognissanti, che mettono a disposizione i posti a un euro l’ora dalle 16 alle 24.

L’altro accordo, siglato con il coordinamento delle categorie economiche, con varie autorimesse del centro storico: in 12 autorimesse aderenti alla Cna la prima ora di sosta, dalle 16 alle 24, sarà gratuita, mentre in alcuni garage aderenti a Confcommercio ci saranno tariffe scontate dal 30 al 50% modulate nell’arco dell’intera giornata. In totale saranno quindi circa 1500 i posti a disposizione di chi entra in centro