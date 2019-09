L'Amica Geniale a Pisa: via le riprese della serie tv di Saverio Costanzo

La seconda stagione della serie tratta dal bestseller mondiale di Elena Ferrante è girata in parte nella città toscana, dove Elena viene a studiare alla Scuola Normale

Sono iniziate questa mattina a Pisa le riprese de “L’Amica Geniale. Storia del nuovo cognome”, la seconda stagione della serie televisiva tratta dal ciclo di romanzi di Elena Ferrante, bestseller in tutto il mondo. La regia degli episodi pisani è a cura di Saverio Costanzo (“Private,” “La solitudine dei numeri primi,” “Hungry Hearts”), tra i protagonisti, come per la prima serie, Margherita Mazzucco nel ruolo di Elena e Gaia Girace nel ruolo di Lila.

Il programma della produzione prevede la presenza della troupe nella città toscana per quattro settimane, fino al prossimo 12 ottobre. Qui infatti è ambientata una parte del secondo romanzo del ciclo della Ferrante, perché Elena vince il concorso della Scuola Normale e così lascia Napoli per venire a studiare nella prestigiosa università di Piazza dei Cavalieri.



In particolare, come avvisa anche il Comune, il 20 settembre si gira per tutto il giorno in Lungarno Pacinotti una scena improtante che coinvolgerà anche centinaia di comparse. La realizzazione delle riprese è stata possibile grazie anche alla collaborazione del Comune e di Toscana Film Commission.

Non c'è ancora una data ufficiale per la seconda stagione della serie prodotta da Rai e HBO, che potrebbe però uscire tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.



16/09/2019