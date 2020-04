Cinema e concerti in sicurezza: si rispolvera il drive in

Al Lido di Camaiore potrebbe essere utilizzata - salvo diverse disposizioni del Governo sulle misure per gli eventi - l'area dell'ex Bussola Domani. Ipotesi al vaglio anche a Firenze, Sacchi ci pensa ma rimane cauto.

In attesa delle disposizioni del Governo ecco che alcune amministrazioni in tutta Italia stanno provando a trovare risposte per la realizzazione di eventi per i prossimi mesi estivi, garantendo il distanziamento sociale. E' il caso del sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto che propone l'idea del drive-in per accogliere spettacoli e concerti all'aperto. Lo spazio parrebbe già individuato ed è quello dell'ex Bussoladomani.

"Attendiamo le misure di sicurezza del Governo per metterci a un tavolo e ragionare - spiega il primo cittadino. Confermo che siamo pronti a lavorarci".

Una proposta che potrebbe adottare anche il Comune di Firenze. L'idea infatti è al vaglio dell'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi e dei tecnici anche se con cautela. "Mi sono confrontato - ha sottolineato Sacchi - con diverse persone del settore che hanno avanzato la proposta di un cinema drive-in per la fase della ripartenza graduale. Mi piacerebbe pensare ad una versione dal taglio fortemente culturale, capace di coinvolgere i nostri operatori del settore audiovisivo. Per ora non c'è una adesione formale da parte del mio assessorato anche perché è una idea che voglio sottoporre alle autorità competenti per la ripartenza del settore".

22/04/2020