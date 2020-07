Set e film girati in Toscana, il cinema per la ripartenza

Terminate a Forte dei Marmi le riprese del film Security; ad agosto esce in Usa il film Made in Italy, con Leam Neeson; Paolo Taviani realizzerà ad agosto le ultime riprese del suo nuovo film, Leonora Addio

La Toscana torna a far parlare di sé grazie alle immagini più intense e evocative delle pellicole cinematografiche, che danno un impulso significativo alla “ripartenza”, potendo contare su un significativo sostegno dei territori e del lavoro di Toscana Film Commisison.

Si sono concluse il 7 luglio le riprese a Forte dei Marmi del film Security, di Peter Chelsom. Il regista americano, noto al grande pubblico per i film Shall We Dance e Serendipity, è tornato dietro la macchina da presa per realizzare un thriller scritto insieme a Tinker Lindsay, che vede nel cast Marco D'Amore, il protagonista (Gomorra, la serie, L'Immortale), insieme a Maya Sansa, Fabrizio Bentivoglio, Beatrice Grannò, Valeria Bilello, Tommaso Ragno, Ludovica Martino, Giulio Pranno e Silvio Muccino. La fotografia è ad opera del premio Oscar per Avatar, Mauro Fiore. Buona parte delle riprese si erano svolte prima del lockdown: dopo la lunga interruzione la troupe è tornata in Versilia per terminare gli ultimi ciak.

“Dopo le scene invernali, secondo il progetto del film era previsto concludere le riprese del film con scene estive che rappresentassero Forte dei Marmi nel suo pieno ed iconico splendore – scrive l'amministrazione comune della città versiliese su Facebook. Al termine dei lavori, la parte tecnica del film ha donato al consigliere comunale, Luigi Trapasso una targa di ringraziamento per il suo prezioso apporto: per tutta la durata delle riprese, infatti Trapasso è stato l’interfaccia tra l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi e la produzione”. Da parte della città di Forte dei Marmi c'è una grande attesa per l'uscita del film e soddisfazione per una pellicola che valorizzerà le sue più significative location, e alla quale hanno preso parte tantissimi cittadini, che hanno risposto alle call per trovare comparse e figuranti.

E' prevista il 7 agosto l'uscita in sala, in Gran Bretagna e negli Usa, distribuito da Itc Films, del film Made in Italy, che vede protagonista la star Leam Neeson, insieme al giovane Micheál Richardson, opera che segna il debutto alla regia dell'attore James D’Arcy e che vede molte scene girate nell'antico e storico borgo di Monticchiello in provincia di Siena. Liam Neeson interpreta Robert, un artista bohémien londinese che ritorna in Toscana con il figlio - interpretato da Micheál Richardson - per vendere la casa ereditata dalla sua defunta moglie. Nessuno dei due si aspetta di trovare una bella villa in stato di abbandono e di iniziare da lì un percorso a ritroso nei sentimenti familiari.

L‘Isola d’Elba torna ad essere protagonista delle produzioni per il piccolo schermo, nazionali e internazionali, con Un’estate all’Elba, un tv movie di successo prodotto e distribuito dalla tv pubblica tedesca Zdf, le cui riprese si terranno a breve in Toscana, per alcune settimane. In onda dal 2009, la serie è molto seguita e ha registrato oltre 5 milioni di telespettatori in ogni puntata. Elba protagonista su Rete 4 anche della seconda puntata della serie Donnavventura, trasmessa domenica 28 giugno: le giovani protagoniste sono andate alla scoperta dell’isola dell’arcipelago toscano, sia nell’entroterra che nelle spiagge, portando gli spettatori alla scoperta di luoghi nascosti.

Tornano nell’isola gli amatissimi episodi de I delitti del BarLume, la serie diretta da Roan Johnson che proprio in questi giorni sta girando l’ottava stagione all’Elba. Sia per Un’estate all’Elba sia I delitti del BarLume la realizzazione delle riprese è stata possibile grazie alla collaborazione con Toscana Film Commission, che ha riaperto l’accoglienza alle produzioni in tutta sicurezza, in collaborazione con Visit Elba, l’ente attivo sul territorio, che offre alle produzioni tutto il supporto organizzativo necessario prima, durante e dopo la lavorazione.

E dai set nella regione, ai grandi registi toscani, conosciuti nel mondo: Paolo Taviani terminerà a breve il suo nuovo film, Leonora Addio. Il regista toscano torna ad indagare la figura di Lugi Pirandello, premio Nobel per la Letteratura nel 1934, uno dei principali scrittori e drammaturghi italiani del XX secolo, dopo aver realizzato, in coppia con il fratello Vittorio, le pellicole Kaos, del 1984 e Tu ridi, del 1998. Il film, prodotto dalla Stemal Entertainment, con Rai Cinema, e da Donatella Palermo, è tratto dall’omonima novella di Luigi Pirandello, facente parte della raccolta Novelle per un anno, il cui nucleo narrativo ha poi ispirato l’opera teatrale Questa sera si recita a soggetto.

La novella pirandelliana Leonora Addio racconta di Mommina, una ragazza siciliana che, dopo aver vissuto allegramente, insieme alle tre sorelle, e aver fatto la bella vita intrattenendosi con alcuni ufficiali, è diventata una virtuosa e ligia donna di casa, in seguito al matrimonio con Rico Verri. Rico è geloso del passato di sua moglie, per questo la costringe a stare chiusa in casa, lontano dal mondo. L’arrivo in città di una delle sorelle di Mommina, per recitare in una rappresentazione del Trovatore di Verdi, porterà la protagonista a ripensare al proprio passato, quando era spensierata e felice. Nel raccontare la sua giovinezza alle sue bambine, Mommina intona alcuni brani, tra cui Leonora addio, mettendoci così tanta passione da morirne.

Leonora addio sarà il secondo film, dopo Una questione privata, diretto esclusivamente da Paolo Taviani senza il fratello Vittorio, scomparso nel 2018. Le riprese sono iniziate lo scorso 16 dicembre in Sicilia, presso la casa natale di Luigi Pirandello e sono proseguite fino al lockdown, con una pausa a febbraio, vista la presenza di Paolo Taviani come ospite d’onore al Festival di Berlino. Dopo la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, dall’agenzia Ansa, sono state annunciate le nuove giornate di ripresa del film, previste ad agosto, negli studios di Cinecittà.

09/07/2020